Spargelzeit - fit by nature

Bald ist es wieder soweit, es beginnt die Spargelsaison. Das Gemüse ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Im Spargel sind viele Vitamine und Ballaststoffe enthalten. Besonders hoch ist der Anteil an dem Provitamin A. Zusätzlich enthält er noch B-Vitamine und Vitamin C, dieses ist vor allem in den Spitzen zu finden. Stimulierend auf die Nieren wirkt die Asparaginsäure, die ähnlich der Aminosäure ist. Diese Säure ist auch für den Geschmack des Spargels verantwortlich. Eine Portion Spargel, die etwa 500 Gramm wiegt, deckt den täglichen Bedarf an Vitamin C und Folsäure. Rund der halbe Tagesbedarf an Vitamin B2 und B1 wird ebenfalls durch den Verzehr von Spargel gedeckt.Der Spargel ist extrem arm an Kalorien, da er zu 90 % aus Wasser besteht. 100 g enthalten nur 17 kcal. Wer also abnehmen möchte, für den ist Spargel das ideale Gemüse dazu, denn er kann mehr als nur entschlacken und entwässern. Spargel wirkt anregend auf den Stoffwechsel, er unterstützt die Funktionen von Leber, Nieren und Lungen. Durch seine blutreinigende Wirkung hilft er auch bei unreiner Haut. Auch Personen, die einen empfindlichen Magen haben, vertragen den Spargel sehr gut. Allerdings wird von Ärzten gewahrt, dass man, wenn man zu Nierensteinen und hohen Blutdruck neigt, keinen Spargel essen sollte.Bei der Zubereitung kommt es in erster Linie drauf an, ob man grünen oder weißen Spargel verwendet. Der Grüne muss nicht geschält werden. Aufbewahrt wird der Spargel in kaltem Wasser, das verhindert das Austrocknen. Gekocht wird er in Bündel zu ca. 500 Gramm, die man mit einem Küchengarn zusammenbindet. In das Kochwasser kommt etwas Salz, Zitrone und Zucker. Wer die Bitterstoffe neutralisieren möchte, kann eine Scheibe Weißbrot dazugeben. Einen qualitativ guten Spargel kennt man an einer saftigen Anschnittstelle. Wenn man die Stangen aneinanderreibt, sollten sie quietschen. Frischer Spargel zerspringt, wenn er auf harten Boden fällt.