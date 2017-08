Sommerfrüchte - erfrischend fruchtig

Sommerzeit ist Früchtezeit! Zu keiner Jahreszeit herrscht so ein Reichtum und so eine Fülle an Obstsorten wie im Sommer. Das fängt schon mal mit den Beeren an. Eingeläutet wird die Saison mit der beliebtesten aller Beeren, der Erdbeere. Kurz darauf folgen Himbeeren, Heidelbeeren, Stachel- und Johannisbeeren, Brombeeren und so weiter. Sie sind lecker, vielseitig, beliebt und vor allem: gesund! Ebenfalls typische Sommerklassiker unter den Obstsorten sind alle Arten von Kernobst wie Aprikosen, Pfirsiche, Nektarinen, Mirabellen und im Spätsommer gesellen sich dann auch noch Zwetschgen und Pflaumen hinzu.Und natürlich, nicht zu vergessen: die Melonen. Gerade Kinder lieben in den heißen Sommermonaten alle Arten von Melonen. Verständlich, denn Wassermelone ist aufgrund ihres enorm hohen Wassergehalts auch äußerst erfrischend mit nebenbei nur sehr wenigen Kalorien. Etwas süßer und weniger wässrig schmecken Honig- und Galiamelonen. Auch sie sind im Sommer lecker und erfrischend, passen aufs Büffet und machen mit einer Scheibe Schinken umwickelt sogar richtig was her. Gerade in der heißen Jahreszeit ist es auch eine tolle Idee, aus den unterschiedlichen Obstsorten einen Obstsalat zu machen, der mit Joghurt, Sahne und/oder Nüssen getoppt werden kann.Sommerfrüchte eignen sich zum pur genießen, als Dessert und natürlich kann man aus Erdbeeren und Co. auch wunderbare Kuchen herstellen - vom Klassiker bis zum Exot ist alles machbar. Super eignen sich Sommerfrüchte aber auch zum Mixen von Smoothies. Smoothies sind echte Gesundmacher und Kraftpakete - allerdings nicht zu verwechseln mit Milchmixgetränken. In Smoothies kommen Obstsorten, Sämereien oder Nüsse, Wasser und, vor allem wenn es sich um grüne Smoothies handelt, es darf natürlich auch noch Gemüse mit hinein. Superfoods wie Gojibeeren, Kokosöl oder Hanfsamen sorgen für den besonderen Kick, so dass sich Smoothies mit Obst auch prima für ein Energie bringendes Frühstück am Morgen eignen. Da Früchte wenig Kalorien enthalten, sind sie im Sommer ideal als Begleiter für Diäten oder sie ersetzen auch mal bei allzu unerträglich heißen Temperaturen das Mittag- oder Abendessen.