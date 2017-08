Sommercocktail - Beachbarklassiker

Caipirinha ist seit einigen Jahren DER Sommercocktail schlechthin auf Partys, Sommerfesten und an der Beachbar. Dieser erfrischende Cocktail stammt aus Brasilien und ist mittlerweile auf der ganzen Welt beliebt und populär. Abgekürzt sagt man meist nur noch "Caipi" dazu.Als Zutaten für einen echten Caipi benötigt man zuallererst den Cachaca, einen echten Zuckerrohrschnaps aus Brasilien. Des Weiteren sind Limetten für den Cocktail unabdingbar, dazu gecrushtes Eis (wobei in Brasilien ganze Eiswürfel verwendet werden) und brauner Rohrzucker. Die Herstellung von Caipi ist zwar einfach, aber doch etwas aufwendiger, da die Limetten direkt ins Glas gegeben und dort auch mit dem Stößel zerdrückt werden. Pro Caipi gibt man eine in Achtel geschnittene, zuvor gut gewachsene Limette in ein großes Glas und dazu ein bis zwei Teelöffel braunen Zucker. Mithilfe eines Stößels wird nun die Limette ausgequetscht, wobei sich der Zucker mit dem Saft vermischt und idealerweise auch auflöst. Nun füllt man das Glas bis kurz unter den Rand mit gecrushtem Eis auf und gibt am Schluss circa 4-6cl Cachaca darüber.Serviert wird alles mit einem Strohhalm und dekoriert passenderweise mit einer Limettenscheibe, die man an den oberen Rand des Glases steckt. Charakteristisch wird der Caipi-Geschmack übrigens, weil man die Limette mitsamt der Schale im Glas belässt. Hierbei werden die ätherischen Öle der Schale freigeben, was aber auch den Nachteil hat, dass eventuell an der Schale haftende Schadstoffe mit ins Getränk gelangen können. Aus dem Grunde ist vorheriges gutes Waschen und Abreiben Pflicht. Vom Original-Caipi gibt es zahlreiche Abwandlungen, beispielsweise mit Likör oder Wein anstelle des Cachaca und auch alkoholfreie Varianten. Bei dieser Variante (genannt virgin Caipi) verwendet man anstelle des Cachaca entweder Ginger Ale oder etwas Limettensaft und füllt dann mit Wasser auf. Auch die alkoholfreie Variante ist äußerst lecker und erfrischend und vor allem für Autofahrer und Kinder ideal.