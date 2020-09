Sojawurst - herzhaft saftig knackig

Für einen eingefleischten Fleischesser ist der Begriff Sojawurst fast schon ein Affront, wer hingegen beschlossen hat, weniger Fleisch zu essen bzw. ganz darauf zu verzichten, wird früher oder später vermutlich irgendwann mal ein solches "Ersatzfleisch"-Produkt probieren. Und es ist wie so häufig: der Geschmack ist tatsächlich besser als der Ruf. Es gibt nämlich tatsächlich ausgesprochen leckere Soja-Würstchen, die dem tierischen Original in nichts nachstehen. Natürlich gibt es im Gegensatz dazu auch einige solcher Produkte, die den Geschmack nun so gar nicht treffen.Wichtig ist aber nicht nur der Geschmack, sondern auch die Konsistenz. So kann es schon mal passieren, dass man ein Sojawürstchen probiert, dessen Konsistenz eher an Pappe erinnert als an Wurst. Aber mal ganz davon abgesehen: wohl jeder von uns hat schon mal in eine "echte" Wurst gebissen, deren Geschmack und Konsistenz auch nicht gerade überzeugend war. Das allerdings ist und bleibt Geschmackssache, und so muss wohl jeder für sich selber herausfinden, welche Sojawurst lecker ist und welche gar nicht geht.Allerdings stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine Sojawurst sein muss, die auf dem Grill oder in der Pfanne landet oder ob man nicht lieber gleich ganz darauf verzichtet. Fleischesser sagen dann schnell: "Wenn schon, denn schon - warum nur braucht der Vegetarier überhaupt einen Fleischersatz, wenn er doch gar keines mehr essen will?" Das stimmt natürlich einerseits, ist andererseits aber auch völliger Unfug. Der Mensch ist schließlich ein Gewohnheitstier und wer gerade dabei ist, seine Essgewohnheiten umzustellen von fleischhaltiger auf fleischarme oder fleischlose Kost, tut sich manchmal damit etwas schwer.Insofern sind Fleischersatzprodukte - also eben auch Sojawürste - zumindest eine gute Sache für den Übergang. Und warum auch nicht? Schließlich entscheiden sich die allerwenigsten Menschen dafür, auf Fleisch zu verzichten, weil sie es nicht mögen, sondern vielmehr aus ethischen, moralischen und ökologischen Aspekten. Wenn es dann eine Möglichkeit gibt, trotzdem ab und zu eine leckere Grillwurst zu genießen, die eben nicht aus einem toten Tier hergestellt wurde, schadet es doch keinem.