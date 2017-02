Sojaprodukte - bio-zertifiziert kaufen

Die Sojabohne ist einer der wichtigsten Nutzpflanzen und ein Großteil der Ernte wird für die Fütterung bei der Nutztierhaltung verwendet. Dabei ist die Sojabohne auch für den Menschen wichtig und nahrhaft. Sie beinhaltet nämlich, wie alle Hülsenfrüchte, einen hohen Anteil an pflanzlichen Eiweißen, Aminosäuren, verschiedene wichtige Vitamine aber auch Mineralstoffe. Die Sojabohne ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt und wurde bereits vor über 5000 Jahren von den Chinesen kultiviert.Viele Sojabohnen werden leider mit Gentechnik angebaut, gerade diese Bohnen landen aber häufig im Schweinefutter. Da Sojabohnen zu den Hülsenfrüchten gehören, befinden sich in einer 2 - 10 cm langen Hülse bis zu 5 Samen. Sojabohnen und auch deren Hülse können in unterschiedlichen Farben auftreten, von weiß über gelb bis hin zu grün, braun oder schwarz ist fast alles vorhanden. Die Form der Sojasamen variiert ebenfalls, mal sind sie eher rund, mal eher oval, mal flach geformt. Im Handel erhält man fast ausschließlich getrocknete Sojabohnen.Die Sojabohne ist für ein sehr wichtiges und häufig verwendetes Produkt erforderlich: für den Tofu. Man stellt ihn aus weißem Sojabohnenteig her, der bei der Gewinnung von Sojamilch übrig bleibt. Daraus wird ein Quark, den man in Blöcke presst - eben die typische, im Laden erhältliche Tofu-Form. Er wird oft bei asiatischen Speisen verwendet und dient Vegetariern als Fleischersatz, was aufgrund der Konsistenz und des neutralen Geschmacks auch gut gelingt, wenn man den Tofu nur entsprechend würzt oder einlegt. Aus Sojabohnen wird weiterhin Sojaöl gewonnen und Sojasoße - eine würzige Soße, deren Grundlage geröstete Sojabohnen, Wasser und Salz darstellt. Miso, die japanische Gewürzpaste hat ebenfalls als Grundlage Sojabohnen.Wer sich vegetarisch ernährt, wird vermutlich auch noch einen weiteren Fleischersatz, der aus Soja gewonnen wird, kennen: das Sojafleisch. Es wird aus gemahlenen Sojabohnen hergestellt, ist in getrockneter Form und muss vor dem Verarbeiten in Brühe eingeweicht werden. Es ist in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, so dass es mal an Hackfleisch und mal eher an Geschnetzeltes erinnert. Eine weniger bekannte Form von Soja ist Tempeh. Er besteht aus Sojabohnen, die mit Schimmelpilzen geimpft wurden. Auch diese Art wird häufig als Fleischersatz verwendet. Und, nicht zu vergessen: die Sojamilch, die von vielen Menschen als Alternative zur Kuhmilch konsumiert wird. Entweder deswegen, weil sie Kuhmilch nicht vertragen, oder weil sie sich ohne tierische Produkte ernähren, also vegan. Fakt ist also, dass die Sojabohne ein sehr vielseitiges Lebensmittel darstellt. Wichtig ist aber dennoch, beim Einkauf darauf zu achten, dass Soja-Produkte möglichst bio-zertifiziert sind also ohne Gentechnik und wenn möglich, aus der Region stammen und nicht etwa aus China oder den USA. Wer sie zuhause zubereiten will, kann getrocknete Sojabohnen ganz ähnlich wie andere Hülsenfrüchte - also Erbsen der Linsen - einfach im Topf laut Packungsanweisung garen, meistens dauert das etwa eine Stunde lang. Erst nach dem Garen salzen und dann als einfache aber leckere und eiweißreiche Beilage zu Fisch, Fleisch oder Gemüse reichen.