Sojamehl - ersetzt Eier

Sojamehl gehört sicher zu den unbekannteren Mehlsorten und wer es im Ladenregal entdeckt, wird sich vermutlich fragen, wozu dies denn wohl gut sein könnte. Zum einen ist es so, dass Sojamehl in der Industrie zur Herstellung vieler Lebensmittel genutzt wird, da es Emulgatoren und zugleich einen hohen Anteil an Antioxidantien enthält. So findet sich auf vielen Zutatenlisten diverser Lebensmittel Sojamehl wieder.Aber auch für die so genannte Low carb Küche und für Veganer hat Sojamehl eine ganz besondere Bedeutung. Denn Sojamehl kann durch die darin enthaltenen Lecithine - die Emulgatoren - prima Eier beim Backen ersetzen. Man nimmt dazu einfach anstelle eines Eis einen Esslöffel Sojamehl, den man mit 2 Esslöffeln Wasser verrührt. Der Teig wird dann ähnlich locker und fluffig wie bei Verwendung von Hühnerei. Darüber hinaus hat Sojamehl sehr wenig Kohlenhydrate, was es wiederum für die Low carb Küche so interessant macht.So kann man in vielen Rezepten zumindest einen Teil des Weizenmehls - empfohlen werden bis zu 20% - einfach durch Sojamehl ersetzen und spart dabei eine Menge Kohlenhydrate ein. Das gilt für süße Backwaren, also diverse Kuchen und Gebäckstücke, gleichermaßen wie für Salziges und Herzhaftes also Brote etc. Und natürlich enthält Sojamehl eine beachtliche Menge an pflanzlichem Eiweiß, genau wie die Sojabohne selber auch, schließlich wird Sojamehl aus der Sojabohne gewonnen. Erhältlich ist Sojamehl im gut sortierten Supermarkt und in Naturkostläden und Reformhäusern.