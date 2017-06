Snacks für Jogger

Um im Sport leistungsfähig zu sein, sollte man mehrere kleine Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Eine gesunde Ernährung ist dabei natürlich auch ganz wichtig. Der Läufer braucht, um seine optimale Leistungsfähigkeit zu erreichen, Nährstoff- und Energiedepots. Jeder wird sich die Frage stellen, welche Snacks besonders gute Energielieferanten sind. Vor dem Sport muss die Ernährung auf das Belastungsprogramm abgestimmt werden. Das beginnt damit, dass bereits 2 bis 3 Tage vor einem Wettkampf die Ernährung reich an Kohlenhydraten sein soll. Ein Sportler braucht zwischen 8 und 10 Gramm Kohlehydrate, pro Kilo Körpergewicht täglich.Teigwaren und Reisgerichte enthalten besonders viel Kohlenhydrate. Diese sollen jedoch nicht mit Fleisch, sondern Gemüse kombiniert werden. Als Dessert eignet sich Milchreis mit Früchten, der Morgen sollte mit einem ausgiebigen Frühstück beginnen, in dem Müsli ein fester Bestandteil sein soll. Der Belag für die Brötchen muss fettarm sein. Vor dem Wettkampfbeginn sollte die letzte große Mahlzeit, die im Idealfall aus Nudeln besteht, 3 Stunden zurückliegen. Je leichter verdaulicher die Nahrung ist, umso weniger Beschwerden, wie Seitenstechen, bekommt der Sportler. Während eines Laufes können problemlos kleine Snacks zu sich genommen werden. Bananen, Fruchtschnitten, Trockenfrüchte, Energie spendende Riegel oder Gels sind dafür bestens geeignet. Vorher sollte man jedoch einige Riegel ausprobieren, denn nicht jedem bekommt dieser auch.Nach dem Sport ist die Regeneration wichtig, auch in Bezug auf Ernährung. Während des Laufens verliert man durch das Schwitzen Mineralstoffe. Gleich nach Beendigung der Belastung sollte der Körper wieder mit den verloren gegangenen Stoffen aufgefüllt werden, auch wenn man nicht hungrig ist. Als Faustregel gilt, dass man etwa 1 Gramm Kohlehydrate pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen soll. Die Kohlenhydrate sollen einen hohen glykämischen Index haben, denn dadurch wird der Insulinhaushalt in Schwung gebracht. Das wiederum führt dazu, dass Glukose und Aminosäuren schneller in die Muskeln transportiert werden.