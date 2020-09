Smoothies - eine Extraportion Obst im Glas

Aus Amerika ist der neue Fast Food Trend nach Europa geschwappt. Diesmal wird Frische serviert. Bei den Smoothies wird im Gegensatz zu den Fruchtsäften, die komplette Frucht verarbeitet. So entstehen weiche dickflüssige Drinks. Aber aufgepasst, es ist ein Fastfood Trend, denn der Smoothie ersetzt eine ganze Mahlzeit. Wenn auch als Getränk oder Drink getarnt, macht er richtig satt und das sollten sie nicht vergessen.. Smoothies findet man im Kühlregal, man kann sie aber auch ganz einfach und so noch frischer selbst herstellen.Dazu benötigt man in erster Linie jede Menge an unbehandeltem BIO Obst. Je reifer und praller die Frucht desto besser. Der Geschmack reifer Früchte entfaltet sich am besten.Ihrer Fantasie und Kreationen sind keine Grenzen gesetzt. Kombinieren Sie die Früchte nach ihrer Wahl auch der Zusatz von Gewürzen kann zusätzlichen Pep geben.Die Fruchtauswahl mit gestossenen Eiswürfel in den Standmixer geben und auf höchster Stufe pürieren. Weich also richtig smooth wird der Smoothie indem Milch oder Joghurt hinzu gegeben wird. Darüber kann man damit dann auch die Konsistenz des Smoothies beeinflussen. Milch macht flüssiger, wie der Yoghurt oder eine Buttermilch.Wenn Sie dafür keine Zeit haben, dann lohnt sich immer ein Besuch in einer Fruchtbar. In vielen Städten sind diese bereits Kult. Wenn Sie für das Büro doch fertige Smoothies kaufen möchten, dann nehmen Sie welche, die weder Konzentrate noch Stabilisatoren oder Zucker enthalten. Die leckeren cremigen Gaumenschmeichler sind vollendet wenn sie aus 100 % Biofrüchten hergestellt wurde. Dann ist die Extraportion Obst erst richtig gesund.