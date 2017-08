Sind Fleischesser gesünder als Vegetarier

Bisher ging man eigentlich davon aus, dass Fleischverzicht grundsätzlich gesundheitsförderlich sei und dass das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden oder an Krebs zu erkranken, mit dem Fleischkonsum ansteige. Eine neuere österreichische Studie scheint jedoch genau das Gegenteil zu belegen. Als Ergebnis einer Untersuchung, die Ernährungswissenschaftler aus Graz mit rund 1300 Personen durchführten, stellte sich heraus, dass Fleischesser seltener einen Herzinfarkt bekommen, seltener an Krebs erkranken und seltener an Allergien leiden. Die Wissenschaftler warnten jedoch davor, aus diesen Ergebnissen Essensempfehlungen abzuleiten.Die Teilnehmer der Studie wurden in vier Gruppen aufgeteilt und in jeder Gruppe wurden jeweils Menschen mit vergleichbaren Konsumgewohnheiten untersucht: Fleischesser mit einem hohen Verzehr von Gemüse und Obst, Fleischesser mit hohem und mit geringem Fleischkonsum sowie Vegetarier. Grundlage der Studie ist eine europaweit durchgeführte Befragung der Europäischen Kommission (European Health Interview Survey). Die Wissenschaftler untersuchten die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Krankheiten in den verschiedenen Gruppen. Es zeigte sich, dass Osteoporose, Asthma, Migräne und Diabetes bei rund 80 Prozent der Vegetarier auftraten. Auch allergische Reaktionen treten bei Vegetariern doppelt so häufig auf wie bei Personen mit hohem Fleischkonsum. Des Weiteren erkrankten Vegetarier häufiger an Krebs und fielen öfter einem Herzinfarkt zum Opfer.Als Ergebnis der Studie stellte sich ebenfalls heraus, dass Depressionen und Angststörungen bei Vegetariern doppelt so häufig auftraten wie bei Personen mit einem hohen Fleischverzehr. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Leistung des körpereigenen Immunsystems und die Lebenserwartung bei Vegetariern niedriger sind als bei Fleischessern. Vegetarier waren also häufiger krank. Dies hat schon eine frühere Studie der Universität Hildesheim aus dem Jahre 2012 ergeben. Allerdings bleibt eine Frage offen: Verursachte die fleischlose Ernährung bei den Vegetariern ihren schlechteren Gesundheitszustand oder entschlossen sie sich gerade wegen ihres Gesundheitszustandes zu einer vegetarischen Ernährungsweise? Daher können aus den Untersuchungsergebnissen keine kausalen Zusammenhänge abgeleitet werden,