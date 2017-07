Seniorenteller - kleinere Portionen

Immer häufiger findet man im Restaurant auf der Speisekarte neben den Kinderportionen auch den Seniorenteller. Ob man sich angesichts dieser Tatsache nun freuen kann oder nicht, daran scheiden sich die Geister. Die einen begrüßen die Option, eine etwas kleinere Portion wählen zu können, denn bekanntlich nimmt im Alter meistens auch der Appetit ein wenig ab. Und es wäre doch zu schade, wenn man bei einer normalen Portion einen guten Anteil davon übrig lassen und wieder zurückgehen lassen würde.Die anderen fühlen sich diskriminiert, weil sie sich zum einen auch im fortgeschrittenen Alter noch längst nicht als Senior betiteln würden und zum anderen auch nicht einfach nur aufgrund ihres Alters in eine Schublade gesteckt werden wollen nach dem Motto: "der isst ja dann wohl ohnehin nicht mehr so viel". Mal ganz davon abgesehen, dass der Seniorenteller von der Portion her meistens etwas kleiner ist, sind die Gerichte allerdings auch aus gesundheitlichem Aspekt nicht zu verachten, weil sie oft schonend gegart, dazu leicht und ausgewogen sind. Letzten Endes ist es aber immer noch die Entscheidung des Gasts, ob er nun eine normale Portionen oder doch lieber den Seniorenteller bestellen möchte - selbst wenn er vielleicht noch gar kein "Senior" ist oder sich noch nicht dazu zählt. Wo sollte man hierbei auch Grenzen ziehen?Des einen Freud, des anderen Leid: was manche eben doch eher als Affront betrachten, kommt anderen wiederum entgegen. Dennoch darf man nicht außer Acht lassen, dass die heutigen Senioren - ab welchem Alter man auch immer die ältere Generation so bezeichnen mag - immer fitter, sportlicher und gesünder sind. Und genau aus diesem Grund wollen Senioren auch beim Restaurantbesuch meistens keine "Extrawurst" haben - auch wenn es sich letztendlich nur um eine gut gemeinte Geste des Restaurants handeln mag.