Senf kann viel mehr als würzen

Ob die Bratwurst, die Wienerle oder gar die Senfeier: Ohne Senf schmecken diese und viele weitere Gerichte gleich nur halb so gut oder können erst gar nicht als "Senfgericht" zubereitet werden. Allerdings steckt hinter dem scharfen Würzer noch viel mehr als nur ein geschmacklicher Speisenunterstreicher, denn Senf ist ein Gesundheitshelfer der besonderen Art.Die Senfpflanze und somit auch die Senfkörner, enthalten ätherisches Öl, das sich unter gesundheitlichen Aspekten für eine Vielzahl von vorbeugenden oder lindernden Maßnahmen einsetzen lässt. So wirken sich die Inhaltsstoffe des Senfes auf die Verdauung mobilisierend aus, lässt schwere Speisen wesentlich bekömmlicher werden und aktiviert in einem positiven Sinne die Darmtätigkeit. Hierbei ist es gleichzeitig unerheblich, ob man sich für eine milde oder extra-scharfe Variante des Senfes entscheidet. Doch wer nun glaubt bei der Verdauung hört die gesundheitliche Kraft von Senf schon auf, wird sich getäuscht sehen, denn Senf kann noch weitaus mehr. So hilft das Schlucken der Senfkörner selbst dabei, ein Sodbrennen zu unterbinden, da die ganzen Körner im Magen ihr wertvolles ätherisches Öl abgeben und einer Überproduktion von Magensäure entgegenwirken. Reine Senfkörner sind hierbei die geeignete Wahl.Leidet man nach einer Grippe unter Beschwerden, hat oftmals Kopfschmerzen oder Kreislaufschwierigkeiten, dann sollte man es einmal mit einem Senfbad versuchen. Hierfür lässt man ein Vollbad ein und füllt ein Baumwollsäckchen mit 200g frisch gemahlenem Senfmehl ein. Dieses wird dann in das Badewasser gegeben, wobei man darauf achten sollte, dass das Wasser nicht zu heiß ist. Neben der Schweißtreibenden Wirkung, werden durch die Senfwirkstoffe auch die Gefäße erweitert und die gerade genannten Beschwerden gelindert oder gar vorgebeugt. Da wir gerade beim Wasser sind: Kalte Füße werden wohlig warm durchblutet, wenn man ein Fußbad mit einem Esslöffel gemahlenen Senfkörnern für 15 bis 20 Minuten genießt. Anschließend die Füße warm abspülen und dicke Socken angezogen, breitet sich die gesunde natürliche Wärme über den ganzen Körper aus. Und da Senfwickel gegen Schnupfen und Bronchitis eine heilunterstützende Behandlung darstellen, sollte man am besten gerade in der Winterzeit dafür sorgen, dass immer genug Senf in unterschiedlichen Varianten im Haus vorrätig ist.Quelle: Portal der Schönheit