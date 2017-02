Selleriegemüse auch als Rohkost

Sellerie ist ein würziges Gemüse, welches in der Küche häufig als Suppengrundlage dient, aber auch diverse andere Zubereitungsmöglichkeiten bietet. Zum Beispiel ist Sellerie eine beliebte Gemüsebeilage zu Fleisch und Fisch oder kann auch als Rohkost in Salaten verwendet werden. Man unterscheidet zwei Sorten, nämlich den Knollen- und den Stangen (Stauden-) sellerie.Der Knollensellerie gehört zur Familie der Wurzelgemüse und ist, da er unter der Erde wächst, mit einer dicken Schale versehen. Er ist aromatisch und etwas herber als Stangensellerie. Man erhält ihn in unterschiedlichen Sorten, mal etwas flacher, mal eher oval oder rund. Dank seiner Inhaltsstoffe Eisen, verschiedener Vitamine und Kalzium ist er sehr gesund und sollte vor allem als Rohkost häufig auf dem Speiseplan stehen. Stangen- oder Staudensellerie schmeckt etwas milder, hat nur kleine Knollen und dafür dicke Blattstiele. Die Farbe ist unterschiedlich und reicht von helleren Sorten (Bleichsellerie) über zart gelbe bis hin zu grünen Sorten. Auch Stangensellerie hat wichtige Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe.Frischen Sellerie erkennt man daran, dass die Stangen keinerlei Flecken haben und noch möglichst fest sind. Lassen sich die Stangen zu sehr biegen, deutet das auf mangelnde Frische hin. Im Kühlschrankfach lässt sich Stangensellerie bis zu 2 Wochen lang aufbewahren, am besten in etwas Papier eingewickelt. Für die Zubereitung sollten eventuell faserige Außenteile mit dem Sparschäler entfernt werden, genauso wie auch die Fäden (ähnlich wie beim Rhabarber). Nun kann er zubereitet werden - entweder kleingeschnitten als Suppeneinlage, als Beilage zu Fisch, Fleisch oder Geflügel, man kann ihn aber auch als Ganzen überbacken oder mit anderen Gemüsearten kombinieren. Fein gemahlen ergibt er mit Salz vermischt das im Handel erhältliche Selleriesalz.Knollensellerie hingegen wird vor dem Zubereiten komplett von der dicken Schale befreit. Danach kann man ihn entweder dämpfen oder aber kochen und zwar so lange, dass er gerade eben durch ist, aber noch nicht zu weich. Danach kann man ihn in Scheiben schneiden oder auch pürieren, was wiederum prima als Beilage ist. In Scheiben geschnitten schmeckt er besonders gut mit einer Bechamelsoße und etwas Schnittlauch garniert. Wird er roh als Salat verwendet, schneidet man ihn nach dem Schälen in feine Scheiben oder Streifen und macht ihn mit etwas Salatsoße und Nüssen an, wie beispielsweise im bekannten Waldorfsalat, in den auch noch ein geraspelter Apfel gehört.