Selleriearoma - würzig und gesund

Schon Homer erwähnte vor drei Jahrtausenden Sellerie als aphrodisierendes Mittel in seiner Odyssee. In Europa fand das Gemüse um 800 n. Chr. zum ersten Mal Erwähnung. Bis zum 18. Jahrhundert wurde Sellerie ausschließlich in Klostergärten angebaut. Er kommt bei uns als Knollensellerie und Staudensellerie in den Handel. Alle Bestandteile der zweijährigen Pflanze enthalten Eisen, Kalium, Calcium, Phosphor und Magnesium; außerdem Vitamine der B-Gruppe, Vitamin C und E sowie Provitamin A. Das würzige Selleriearoma stammt von den enthaltenen ätherischen Ölen, wobei es in der Knolle milder ausgeprägt ist als bei den grünen Bestandteilen.Sellerie wird zum Würzen von Suppen und Saucen aller Art verwendet. Die bis zu 20 Zentimeter Durchmesser erreichende Knolle ist traditioneller Bestandteil von abgepacktem Suppengrün, schmeckt aber auch püriert oder als Salat sehr gut. Eine weitere Zubereitungsart ist das Braten von panierten Sellerie-Schnitzeln. Die Sellerieknolle hat eine runde Form und muss vor der Zubereitung von den Enden, der hellbraunen Außenhaut und holzigen Stellen befreit werden. Dann schneidet man das Gemüse in Scheiben, Streifen oder Würfel. Knollensellerie kann roh oder gekocht gegessen werden. Da geschälte Knollen sich sehr schnell verfärben, fügt man dem Kochwasser einen Schuss Zitronensaft oder Essig zu. Einheimische Knollen kommen von Oktober bis April in unsere Läden und sollten stets im Ganzen gekauft werden.Staudensellerie ist als gebleichtes und ungebleichtes Gemüse erhältlich. Bei den Bleichselleriesorten weisen die Stängel und Blätter ein blasseres Grün auf, zeichnen sich jedoch gleichzeitig durch eine größere Zartheit aus. Bei der Zubereitung von Staudensellerie befreit man die Rippen mit einem Sparschäler von den äußeren Fasern und schneidet sie in der Regel in gleichgroße Stücke, die man entweder in Salzwasser garen oder auch schonend im Dampfkocher dünsten kann. Auch Staudensellerie wird gerne als Geschmacksgeber für Suppen und Eintöpfe eingesetzt, man kann ihn jedoch auch als schmackhafte Zutat für Aufläufe oder Salate verwenden.