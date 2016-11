KONFITüRE

Selbstgemachte Konfitüre - saftige Früchte aus der Hochsaison

Marmelade, Konfitüre oder Gelee, worin besteht eigentlich der Unterschied?Es geht mal wieder um die EU. Diese hat die vorgenannten Begriffe bereits seit einigen Jahren klar definiert.Marmelade darf sich nur noch nennen, wer aus Zitrusfrüchten hergestellt wurde. Für Marmelade müssen auf einem Kilo mindestens zweihundert Gramm der Frucht in Form von Saft, Fruchtstücken, Fruchtmark und Schale enthalten sein. Sonst sind nur Zusätze wie Zucker und Wasser erlaubt.Die Konfitüre definiert die EU so:Konfitüre ist jeder Fruchtaufstrich, der aus allen anderen Obstsorten, außer Zitrusfrüchten, hergestellt wird und noch erkennbare Fruchtstücke enthält. Also Aprikosen, Pflaumen, alle Beerensorten sowie Äpfel, Birnen und so weiter. Ebenfalls wie bei der "Marmelade" muss hier der Fruchtanteil pro Kilogramm zwischen 250 Gramm und 350 Gramm liegen.Das Gelee hingegen darf nur aus Fruchtsaft und beigefügtem Zucker bestehen. Es enthält keine Kerne oder Obststücke und besitzt eine feste Konsistenz.Soweit die Theorie, jetzt zur Praxis:Wer einmal selber Konfitüre einkochen möchte, sollte sich in gewisser Weise etwas vorbereiten. Zunächst sollten genügen Gläser vorhanden sein, damit dass Abfüllen der gekochten Konfitüre nicht zum Problem wird. Die Gläser werden kurz vor dem Kochen der Konfitüre mit kochendem Wasser gründlich gesäubert.Anschließend werden die Früchte gesäubert, klein geschnitten und gewogen. Dann gibt man die Früchte in einen ausreichend großen Kochtopf und fängt an die Früchte zu kochen. Um ein Anbrennen der Früchte zu vermeiden, kann man den Boden des Kochtopfes mit etwas Wasser bedecken. Dann kommt der Pürierstab zum Einsatz. Hiermit werden die Früchte zu einer Art Fruchtbrei püriert. Dann fügt man den Gelierzucker hinzu. Den Gelierzucker gibt es in den unterschiedlichsten Verhältnissen, 1:1, 2:1 und 3:1. Beim Gelierzucker 1:1 nimmt man beispielsweise 1 kg Früchte und 1 kg Gelierzucker. Beim Verhältnis 2:1 nimmt man 1 kg Früchte und 500 Gramm Gelierzucker und beim Gelierzucker 3:1 nimmt man 1,5 kg Früchte und 500 Gramm Gelierzucker. Aus diesem Grunde ist das Abwiegen der Früchte vor dem Kochen auch so wichtig.Kocht die gesamte Masse, lässt man diese unter ständigem Rühren etwa 2 bis 3 Minuten kochen. Dann ist die Konfitüre bereit zum Einfüllen in die Gläser.