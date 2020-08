WEIN

Sehr zum Wohle: Nachhaltiger Weingenuss - Bioweine

Wein gilt als Sinnbild für Genuss und Lebensart. In der Bundesrepublik Deutschland trinkt jeder Bürger durchschnittlich mehr als 24 Liter Wein und Sekt jährlich. Die jährliche Weinproduktion in Deutschland beträgt an die 9 Millionen Hektoliter. Die weltweit größte Menge des schmackhaften Rebensaftes wird jedoch seit jeher in Frankreich hergestellt: Dort werden jedes Jahr mehr als 53 Hektoliter abgefüllt.Winzer benutzen verschiedene Methoden, um der Natur wirksame Nachhilfe zu leisten, damit aus den vom Weinstock geernteten Trauben ein schmackhafter Wein entsteht. Wein wird traditionell in Monokultur angebaut, also hat auch die Aufzucht der Reben zumeist wenig mit Natur zu tun: oft werden große Mengen an Düngemitteln und chemischen Pflanzenschutzmittel verwendet, die das Grundwasser belasten und sich ungünstig auf das Ökosystem auswirken. Monokulturen sind das Gegenteil einer Artenvielfalt fördernden Umwelt: wo Insekten bedingungslos vernichtet werden, finden beispielsweise Vögel keine Nahrung.Seit den 1980er Jahren gibt es Winzerinitiativen, die ökologischen Weinbau betreiben. Bei dieser Anbauart wird auf umweltbelastende Schädlings-Bekämpfungsmittel und chemische Düngemittel verzichtet. Ziel ist der Erhalt eines starken, aktiven Bodens zur Anzucht widerstandsfähiger Weinreben. Ökologischer Weinbau fördert den Artenreichtum von Pflanzen und Tieren im Weinberg. Der behutsame Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Erhalt der natürlichen Gleichgewichte stehen im Vordergrund.Während Deutschland im Jahr etwa zwei Millionen Hektoliter Wein exportiert, werden umgekehrt zwölf Millionen Hektoliter jährlich importiert. Hauptlieferanten sind Italien, Frankreich, Spanien, die USA und Chile. Seit einiger Zeit bereichern auch Weine aus Afrika und Osteuropa das Sortiment. Wer bei Weinsorten aus Südafrika, Algerien und Chile zu fair gehandeltem Wein greift, unterstützt die einheimischen Winzer vor Ort und trägt mit zu einer Erhöhung ihres Lebensstandards bei. Man hilft dabei, ihnen Möglichkeiten zu selbstbestimmten und unabhängigem Arbeiten zu verschaffen und die Chancen ihrer Kinder auf eine Schulbildung zu verbessern.