Schwarzkümmelöl - entzündungshemmende Wirkung

Schon seit mehr als 2000 Jahren wird Schwarzkümmelöl als Heilöl verwendet. Man sagt ihm nach, dass es sich aus verschiedenen Gründen positiv auf die Gesundheit auswirkt. So soll es z.B. antibakteriell wirken, gut helfen gegen Schlafstörungen, den Blutdruck senken etc. Schwarzkümmelöl wird aus echtem Schwarzkümmel gewonnen, welcher ein Gewürz ist, das dem schwarzen Pfeffer sehr ähnlich ist.Im Orient kennt man Schwarzkümmel und das daraus gewonnene Öl schon seit mehreren Jahrtausenden und ist sich der heilenden Wirkung auch schon lange bewusst. Die Samen stammen von der Schwarzkümmelpflanze, die gehört zu den Hahnenfußgewächsen und ist entgegen der häufigen Annahme nicht mit dem uns bekannten Kümmel verwandt. Dennoch kennt man auch hier in Europa Verwandte des echten Schwarzkümmels, nämlich den Garten-Schwarzkümmel und den Acker-Schwarzkümmel. Schwarzkümmelöl kann durchaus zum Bestandteil der täglichen Ernährung werden und dabei den Cholesterinspiegel senken, Diäten unterstützen und sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindern, so wird es zumindest vermutet.Auch äußerlich ist Schwarzkümmelöl anwendbar. Man sagt ihm eine positive Wirkung nach auf verschiedene Hautprobleme wie Schuppenflechte oder Akne, aber auch bei Haarproblemen. Sogar Allergien und Heuschnupfen soll damit zu lindern sein, da die darin enthaltenen Fettsäuren, allen voran die Linolsäure eine entzündungshemmende Wirkung besitzen. Durch eine innerliche Anwendung - also durch Einnahme des Öls - lassen sich ebenfalls Hautprobleme wie Akne in den Griff bekommen.Wichtig jedoch ist, darauf zu achten, dass es ich beim Öl um reines und echtes Schwarzkümmelöl handelt. Die äußerst wertvollen Bestandteile dieses vielseitigen Öls sind unter anderem Folsäure, Selen, Zink, Magnesium und Beta-Karotin sowie verschiedene B-, C- und A-Vitamine. Weiterhin beinhaltet es sämtliche essentielle Aminosäuren in relativ hoher Konzentration. Zu guter Letzt hat man herausgefunden, dass bei Kindern, die unter ADHS leiden, das echte Schwarzkümmelöl erfolgreich eingesetzt werden kann, da es sich zum einen positiv auf das Konzentrationsvermögen auszuwirken scheint und andererseits Schlafstörungen mindert. Ein echtes Allround-Heilöl also, das in keinem Haushalt fehlen sollte.