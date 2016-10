Schrot - gesundes Mahlgut

Unter Schrot versteht man grob gemahlenes Getreide, ein Zwischending zwischen dem ganzen Getreidekorn und gemahlenen Körnern, also Mehl. Zum Schroten wird das Korn auf einem Walzenstuhl oder alternativ mit einer Schrotmühle zerquetscht. Der Grad der Zerkleinerung kann manchmal, je nach Gerät, eingestellt werden. Je feiner der Mahlgrad ist, desto mehr geht das fertige Schrot in Richtung Mehl.Man unterscheidet im Übrigen zwischen zwei unterschiedlichen Schrotarten, nämlich dem Vollkornschrot und dem Backschrot. Beim Vollkornschrot werden die Getreidekörner zerkleinert, beim Backschrot hingegen wird der Keimling entfernt. Das bedeutet, dass Backschrot im Gegensatz zum Vollkornschrot den Keimling nicht mehr enthält, weswegen Vollkornschrot auf jeden Fall gesünder ist. Die Inhaltsstoffe von Vollkornmehl und Vollkornschrot sind also dieselben, nur dass das Korn, je feiner es gemahlen wurde, umso verdaulicher wird. Denselben Effekt hat man auch, wenn man den Schrot vor dem Verzehr mit heißem Wasser überbrüht. In einigen Brotback-Rezepten wird Mehl ganz oder teilweise durch den entsprechenden Anteil von Schrot ersetzt. Einfach so sollte man das Mehl jedoch nicht durch Schrot ersetzen, da man dann auch meistens eine größere Menge an Flüssigkeit benötigt. Schrot nimmt nämlich im Gegensatz zu Mehl deutlich mehr Flüssigkeit auf.Außerdem lässt sich mit Vollkornschrot auch ein gesundes Frischkornmüsli zubereiten. Dazu eignet sich eine Schrotmühle oder eine kleine Kaffeemühle für zuhause, denn gesund ist das Korn vor allem dann, wenn es frisch geschrotet wurde. Für eine Portion Frischkornbrei benötigt man 2 Teelöffel Getreide wie Dinkel, Hafer, Weizen, Gerste oder Roggen, die man nach Geschmack mehr oder weniger grob schrotet, mit 3 Teelöffeln Wasser bedeckt und dann am besten über Nacht gut einweichen lässt. Erst jetzt ist die Mischung verdaulich, da nach dieser Zeit das Getreide das Wasser aufgesogen hat. Das Ergebnis kann man nun ganz nach Geschmack mit frischen Früchten, Trockenfrüchten, Gewürzen wie Zimt, Vanille oder wenig Zucker, mit Mandelmus oder Joghurt vermischen und genießen.