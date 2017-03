Schollenfilet - frischer Fang

Dieser leckere und vielseitige Fisch ist das ganze Jahr über im Supermarkt erhältlich als Tiefkühlware. Frisch bekommt man ihn vorwiegend in den Monaten von Mai bis Oktober entweder beim Fischhändler oder an der Fischtheke eines etwas größeren Supermarkts. Das Fleisch ist sehr zart, hell und aromatisch. Bei Filet ist es üblich, dass keinerlei Gräten und auch keine Haut mehr enthalten sind und der Fisch daher gleich zubereitet werden kann.Bei Tiefkühlware ist es jedoch wichtig, auf ein möglichst schonendes Auftauen zu achten. Dies gelingt am einfachsten, wenn man ihn in ein Sieb legt und das Auftauwasser in einer darunter stehenden Schüssel auffängt. Diese muss man aber später wegschütten. Wenn genügend Zeit vorhanden ist, kann man ihn zum Auftauen in den Kühlschrank legen. Danach sollte man ihn noch mal kurz unter fließendem Wasser abspülen und trocken tupfen. Mit Schollenfilet lässt sich so einiges anstellen. Wichtig ist allerdings, dass man das Filet nicht zu lange brät oder kocht, da es sonst austrocknen kann. Also lieber nur kurz dünsten oder braten, alternativ lässt man ihn in Sauce gar ziehen, so bleibt er schön saftig. Wird er gebraten, reichen pro Seite in gut heißem Fett 3- 5 Minuten völlig aus. Am Schluss der Garzeit kann man nach Geschmack gehackte Zwiebeln oder Kräuter dazugeben. Gut schmeckt Schollenfilet auch mit gebratenen Speckwürfelchen. Er lässt sich aber auch prima panieren.Mal abgesehen von der gängigen Semmelbrösel-Panade sind Variationen möglich. Beispielsweise mit Kokosraspeln, Walnüssen oder Sesam. Ganz ausgefallen, aber nicht minder lecker wird es mit einer Panade aus Kartoffelchips oder Erdnussflips, die man zuvor in einem Frischhaltebeutel vorsichtig zerkleinert, bis nur noch feine Brösel übrig sind. Auch eine Kräuter-Parmesankruste ist super und vor allem schön würzig. Hierfür immer zuerst in Mehl wenden, dann durch ein verquirltes Ei-Milch Gemisch ziehen und als letztes in der Panade wenden. Als Beilage bietet sich klassisch ein Kartoffelsalat an, ebenso gut passen Salz- oder Pellkartoffeln. Oder man serviert ihn mal zur Abwechslung mit Reis. Als Gemüse kann man eigentlich alles dazu servieren, was einem einfällt: von Möhren über Kohlrabi bis hin zu Lauch, Erbsen oder Spinat passt eigentlich alles. Prima schmeckt Schollenfilet mit einer Senfsoße. Wer es mediterran mag, überbäckt ihn mit Tomate und Mozzarella.