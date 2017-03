Schönheit und Ernährung

Die besten Pflegemittel für die Schönheit nutzen nur wenig, wenn unsere Nahrung nicht die wesentlichen Nährstoffe enthält, die sowohl für die Funktionen des Körpers und seiner Organe wie auch für Haut, Haare, Fingernägel und Zähne unentbehrlich sind. Der Spruch "Wahre Schönheit kommt von innen" hat also durchaus seine Berechtigung.Zink gehört zu den essentiellen Spurenelementen, er beeinflusst das Zellwachstum, stärkt das Immunsystem und spielt im Fett-, Eiweiß- und Zuckerhaushalt eine wesentliche Rolle. Zink unterstützt die Wundheilung und ist daher Bestandteil von Wundheilsalben, er schützt unsere Zellen vor freien Radikalen und ist für die Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber äußeren Einflüssen sowie für gesunde Haare und Nägel von Bedeutung. Der tägliche Bedarf kann durch Fleisch, Schalentiere, Eier, Milchprodukte und Vollkornprodukte gedeckt werden.Eisen spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Körperzellen mit Sauerstoff. Eisenmangel zeigt sich vor allem durch einen blassen Teint, er führt oftmals auch zu Haarausfall. Vor allem Frauen, Vegetarier und Veganer sind von Eisenmangel betroffen. Wichtige Eisenlieferanten sind Fleisch und Fisch sowie Hülsenfrüchte und Vollkorngetreideprodukte.Kupfer ist ebenso wie Eisen an vielen Stoffwechselprozessen des Körpers beteiligt. Es beeinflusst das Bindegewebe und die Haare, hilft dem Körper bei entzündlichen Prozessen und stärkt das Immunsystem. Außerdem ist es Bestandteil von Enzymen mit antioxidativer Wirkung. Ein Kupfermangel ist jedoch ausgesprochen selten, da die benötigte Tagesdosis von etwa einem Milligramm gering ist und beispielsweise schon mit einem Riegel Schokolade gedeckt werden kann.Selen wird nur in geringsten Spuren vom Körper benötigt, allerdings sind die Böden bei uns ausgesprochen arm an Selen, so dass eine Deckung des Bedarfs mit pflanzlichen Lebensmitteln ausgesprochen schwierig ist. Bei tierischen Nahrungsmitteln ist das anders, denn das Futter für Nutztiere wird in der EU mit Selen angereichert. Auch in Hühnereiern ist das Mineral enthalten. Selen hat zellschützende Eigenschaften, es hilft dem Körper beim Entgiften und hilft dabei, die Elastizität der Haut zu erhalten.