PFLAUMEN

Schnelle Hilfe bei Verstopfung mit der Zwetschge

Die blaue Zwetschge - auch Pflaume genannt - kennt hierzulande jedes Kind. Pflaumenbäume grünen im Mai und blühen zur gleichen Zeit herrlich weiß. Von September bis Oktober sind die blauen Früchte reif. Sie werden zu Pflaumenmus oder Kuchen verarbeitet. Aber auch als Heilpflanze ist die Zwetschge bekannt. Vor allem zur Erleichterung bei Verstopfung werden getrocknete Pflaumen verwendet. Die Frucht kann aber noch viel mehr. Sie kann bei Appetitlosigkeit, Probleme mit Nieren und Leber, Gicht und Rheuma eingesetzt werden. Die Blätter des Pflaumenbaums helfen gegen Halsschmerzen.Um mit Dörrpflaumen einen gesundheitlichen Erfolg zu erzielen, weicht man am Abend zuvor bis zu zehn getrocknete Pflaumen ein. Morgens werden sie dann gegessen - das enthaltene Pektin quillt auf und erleichter so den Stuhlgang.Einen leckeren Brotaufstrich kann man mit Zwetschgen auch zaubern. Nicht immer muss es aber das bekannte Pflaumenmus sein. Wie wäre es einmal mit einer Holunder-Zwetschgen-Marmelade? Dazu werden 1000 g Holunderbeeren entstielt und ca. 10 Minuten mit ein wenig Wasser gekocht. Die Beeren durch ein Sieb drücken. Den so entstandenen Saft mit 300 g entsteinten Zwetschgen pürieren. Mit ½ Teelöffel Zimt, dem Mark 1 Vanilleschote und die entsprechende Menge Gelierzucker zufügen und für ca. 5 Minuten kochen. Am Ende 3 Esslöffel Rum einrühren und in Gläser füllen.Auch eingelegt sind Zwetschgen äußerst lecker. Waschen, entsteinen und halbieren Sie 500 g Zwetschgen. Schichten Sie die Pflaumen mit 3 Zimtstangen in ein verschließbares Gefäß. Lösen 100 g Honig in 350 ml 54%igem Rum auf und gießen Sie diesen über die Früchte, bis alles mit Rum bedeckt ist. Deckel drauf und an einem dunklen Ort aufbewahren. Diese Zwetschgen eignen sich vor allem zu Eis oder festlichen Dessertspeisen