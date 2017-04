Schmackhafte chinesische Glasnudeln

Vor allem in der chinesischen Küche werden oft Glasnudeln für verschiedene Rezepte benötigt. Wie der Name schon sagt, sind sie durchsichtig und erinnern somit an Glas. Außerdem sind sie hauchdünn, so dass ihre Garzeit ausgesprochen kurz ist. Man stellt Glasnudeln aus der Stärke der Mungobohnen in Verbindung mit Wasser her. Das macht die Nudeln sehr kohlehydratreich und frei von Fett und Eiweiß. Man muss Glasnudeln noch nicht einmal kochen, sie werden so schnell weich, dass es reicht, sie vorher kurz in heißem Wasser einzuweichen oder sie direkt in Suppen zu geben. In manchen Rezepten werden sie auch roh gebraten oder frittiert.Der Geschmack von Glasnudeln ist eher neutral, daher passen sie auch zu den verschiedensten anderen Zutaten der asiatischen Küche. Vor allem zu Wokgerichten passen sie gut. Vor dem Einweichen bietet es sich übrigens an, die Nudeln in kürzere Stücke zu brechen sonst hat man hinterher im wahrsten Sinne des Wortes "Nudelsalat".Ein tolles Rezept ist Gemüse aus dem Wok mit Glasnudeln. Es geht ganz einfach und lässt sich immer wieder neu variieren. Zuerst bricht man die Glasnudeln in kleine Stücke und überbrüht sie dann mit kochendem Wasser. Im Wasser 3-5 Minuten ziehen lassen und danach im Sieb abtropfen. Nun folgt das Gemüse: eine gehackte Zwiebel und ein gehackter Knoblauch im Wok mit etwas Öl anbraten. Chilipulver nach Geschmack hinzugeben sowie etwas Zucker darüber streuen und karamellisieren lassen. Dazu geschnittene Champignons, Möhren und Chinakohl geben und ein paar Minuten mit anrösten. Nun die weichen Glasnudeln zugeben und mit Sojasoße, Salz und Zitronensaft abschmecken. Wer will, gibt noch ein paar geröstete Sesamkörner oben drüber. Beim Gemüse ist man sehr flexibel, da fast alles prima dazu passt. Alternativ harmonieren auch klein geschnittene Hühnchenbruststücke mit den Glasnudeln und anstelle der Champignons kann man ganz stilecht Shitakeepilze verwenden.