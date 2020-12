Schmackhafte Alternativen zum Weizenmehl

Weizenmehl steckt in vielen unserer Lieblings-Nahrungsmittel, beispielsweise in zahlreichen Brotsorten, in Pizza und Pasta oder in Kuchen und anderen süßen Leckereien. Leider sind darin nicht besonders viele gesunde Nährstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe enthalten. Dafür enthält Weizenmehl aber eine Menge schwer verdaulicher Eiweiße, die empfindlichen Personen Probleme bereiten können. Doch auch für alle anderen kann es sich lohnen, beim Backen und Kochen einmal Alternativen auszuprobieren.Buchweizen-Keimlinge gehören zu den beliebtesten Alternativen zu Weizenmehl. Obwohl der Name es vermuten ließe, hat Buchweizen mit Weizen gar nichts zu tun. Buchweizen gehört vielmehr zu den Knöterich-Gewächsen und ist ein Verwandter des Sauerampfers. Die dreieckigen Samenkörner haben ein leicht bitteres, typisch nussiges Aroma und eignen sich zum Backen von Brot oder Gebäck. Am besten vermischt man hierzu das Weizenmehl mit Buchweizen, der reichlich Vitamine und außerdem Eisen, Magnesium, Kalium, Kalzium und Kieselsäure enthält.Eine andere Möglichkeit, Weizenmehl zu ersetzen, bietet die Quinoapflanze mit ihren Samen. Quinoa kann zum Beispiel bei der Zubereitung köstlicher Pfannkuchen verwendet werden. Oder man bereitet das Pseudogewächs in der gleichen Weise wie Reis zu, allerdings mit einer größeren Menge an Wasser, da die Körner stärker aufquellen. Die gerösteten Körner können unter das Müsli gerührt werden, zum Backen sollte Quinoa mit anderen Mehlsorten gemischt werden. Die Pflanze ist reich an Eiweiß, außerdem essenziellen Aminosäuren enthält sie zudem wertvolle Mineralstoffe und Ballaststoffe.Auch Amaranth, eine getreideähnliche Pflanze, bietet sich als Alternative zur Verwendung von Weizenmehl bei der Gemüsegerichten, Aufläufen und Bratlingen an. Das Mehl weist einen nussigen Eigengeschmack auf und eignet sich daher besonders für die Herstellung von herzhaftem Brot oder Pizza. Gepuffter Amaranth bietet außerdem eine geschmackliche Alternative zu herkömmlichem Popcorn. Darüber hinaus empfiehlt es sich, in der Küche auch einmal mit Mehl aus Kartoffeln sowie mit Hirse, Kamut oder Maismehl zu experimentieren, mit denen sich für Weizenallergiker schmackhafte Gerichte zaubern lassen.