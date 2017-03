FETTE IN DER ERNäHRUNG

Schlanker und fitter durch weniger Fett

Wer regelmäßig Sport treibt, der achtet meist auch generell besser auf seine Gesundheit. Schließlich sollen die Erfolge, die durch den Sport erzielt wurden, auch gehalten werden können. Eine möglichst fettarme Ernährung kann da sehr hilfreich sein. Doch gerade wenn es um Fett geht, gibt es unzählige Fallen, in die man hineintappen kann. Doch es gibt auch hier zahlreiche Tipps, mit denen man die "Fettnäpfchen" der Ernährung ganz einfach umgehen kann.FettfallenDie Frage ob Butter oder pflanzliche Margarinen gesünder sind, lässt sich nicht wirklich beantworten. Fakt ist, dass beide Produkte reine Fettbomben sind. Daher sollte man lieber auf magere Alternativen, wie zum Beispiel Magerquark oder Hüttenkäse, zurückgreifen. Wer jedoch aus Gründen des Geschmacks nicht auf Butter verzichten möchte, der sollte sie vor dem Verzehr weich werden lassen, um sie sparsam auf das Brot streichen zu können.Auch in der Wurst steckt oft sehr viel Fett, vor allem in Leberwurst oder anderen Streichsorten ist der Fettanteil erheblich. Viel besser ist es, auf magere Geflügelwurst umzusteigen. Wer dennoch nicht auf seine Lieblingswurst verzichten möchte, der sollte sich die Scheiben vom Metzger möglichst dünn schneiden lassen.Eine weitere Fettfalle ist die Panade. Diese saugt sich beim Braten oder Frittieren mit Fett voll und dadurch werden auch ursprünglich fettarme Nahrungsmittel, wie Geflügel oder Fisch, zu wahren Fettbomben.Einfache Tricks, mit denen man Fett sparen kannEs gibt viele Tricks, mit denen man ganz einfach Fett einsparen kann, ohne auf all zu viel verzichten zu müssen. Anstelle des eingefetteten Backblechs kann man dieses zum Beispiel mit Backpapier auslegen. Zum Einfetten von Bratpfannen sollte ein Sprühöl verwendet werden, da mit diesem automatisch eine geringere Menge Fett in der Pfanne landet. Wer Lust auf ein Grillhähnchen hat, sollte die Haut entfernen. Dadurch lässt sich jede Menge Fett einsparen. Und zum Andicken von Soßen kann man anstelle von Sahne beispielsweise auch geriebene Kartoffeln verwenden.