Schichtsalat - kreieren und variieren

Wie der Name schon sagt, ist ein Schichtsalat ein Salat, der aus mehreren Schichten zubereitet wird und die übrigens auch beim Servieren nicht miteinander vermischt werden, so dass man die einzelnen Schichten auch in der Schüssel noch gut erkennen kann. Der große Vorteil vom Schichtsalat ist der, dass er sich prima vorbereiten lässt.Denn um einen möglichst intensiven Geschmack zu erzielen, sollte der Salat am besten vor dem Servieren 24 Stunden lang durchziehen. Übliche Zutaten für einen Schichtsalat sind Eisbergsalat, Sellerie, Eier, Käse, Schinken, manchmal auch Speck, Erbsen. Mais, Paprika, Lauch, Bohnen und Zwiebeln, manchmal aber auch Obst wie Ananas und Äpfel. Die Zutaten kann man frei nach Geschmack auswählen und daher den Salat immer wieder neu kreieren und variieren. Soll es etwas würziger werden, verwendet man statt Gouda Gorgonzola und soll es mexikanisch werden, nimmt man Kidneybohnen und dekoriert oben mit Tacos. Wer kein Fleisch isst, bereitet den Schichtsalat als vegetarische Variante zu und lässt einfach Schinken oder Speck weg. Griechischer Schichtsalat hingegen wird mit würzig gebratenem Hackfleisch, griechischen Gewürzen, Eisbergsalat und Fetakäse zusammengestellt.Und - ganz wichtig - die Soße. Diese ist beim Schichtsalat auf jeden Fall das i-Tüpfelchen und wird ganz am Schluss oben drauf gegeben. Genau deswegen sollte der Salat auch einige Zeit durchziehen. Denn nur dann hat das Dressing Zeit genug, sich den Weg nach unten zu bahnen und über alle Zutaten zu fließen. Als Dressing bietet sich eine würzige Mayonnaisesoße an. Als Alternative geht auch eine Schmand-Joghurt-Soße oder ein Gemisch aus den genannten Zutaten, welches man, bevor man es über den Salat gibt, noch gut mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzt. Auf jeden Fall eignet sich Schichtsalat prima auch für größere Feste und macht sich auf einem Buffet immer besonders gut.