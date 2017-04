Schalotten - exquisite Beilage

Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Zwiebeln und Schalotten? Ja, den gibt es auf jeden Fall. Schalotten sind nämlich deutlich milder und außerdem süßlicher als ihre großen "Geschwister". Man kann sie ohne Probleme roh verspeisen, genauso gut aber auch gebraten oder gedünstet und vor allem in Frankreich erfreuen sich Schalotten großer Beliebtheit. Prima eigenen sich Schalotten als Grundlage für Soßen und Suppen, lecker sind sie auch als Beilage oder in Salaten, beispielsweise als Balsamico-Schalotten.Gerade wegen ihres milden und überhaupt nicht scharfen Aromas wird die Schalotte oft in der kalten Küche eingesetzt. Auch Salatmarinaden können mit ihr wunderbar aufgepeppt werden. Will man sie jedoch warm servieren, ist es empfehlenswert, sie nicht zu braten sondern eher vorsichtig zu dünsten, da sie ansonsten bitter werden könnten. Das geht schneller als bei normalen Zwiebeln und es reicht aus, wenn sie glasig werden - braun werden sollen sie nämlich nicht! Warm passen sie prima zu Fleisch und zu Fisch, werden aber auch häufig und gerne in Verbindung mit Hähnchen zubereitet. Man erkennt Schalotten daran, dass sie etwas kleiner ist als die "normale" Speisezwiebel, zudem ist die Form eher oval und länglich und weniger rund.Die Schale ist ähnlich bräunlich wie bei der Gemüsezwiebel, manchmal geht die Farbe der Schale aber auch ins Rötliche über. Gelagert werden sollten Schalotten möglichst bei weniger als 8°C und einer Luftfeuchtigkeit von circa 75% was im normalen Haushalt nicht unbedingt leicht zu bewerkstelligen ist. Dann allerdings sind sie ausgesprochen lange haltbar. Wer diese Bedingungen nicht bieten kann, sollte die Schalotten am besten immer nach Bedarf frisch einkaufen, was kein Problem ist, da man sie überall im Handel bekommen kann.