Sauerkrautzeit - frisch mit Milchsäure

Die Kohlspezialität tut dem Darm gut, liefert jede Menge Vitamin C und kann sogar in Eigenregie hergestellt werdenAch, was sind die Deutschen nicht schon für ihre Liebe zum Sauerkraut auf die Schippe genommen worden! Die Engländer nennen sie hinter vorgehaltener Hand bis heute noch "the Krauts" und amüsieren sich köstlich über all die Kohlköpfe, die in good old Germany verspeist werden. Bekanntermaßen aber lacht der am besten, der zuletzt lacht. Im Zweifelsfall dürfte das spätestens im November derjenige sein, der regelmäßig und viel Sauerkraut verzehrt. Das stärkt nämlich gleich auf zweierlei Art die Abwehrkräfte.Sauerkraut ist nichts weiter als fermentierter, also vergorener Weißkohl. Der Gärungsprozess, der durch die Beigabe von Salz in Gang gesetzt wird, wandelt dabei Kohlenhydrate in Milchsäure um. Diese Milchsäure macht das Sauerkraut haltbar, sodass es in einem speziellen Topf lange aufbewahrt werden kann. Im Körper ist die Milchsäure die ideale Nahrung für jene Bakterien, die die Darmflora besiedeln und gesund erhalten. Da die Darmflora äußerst wichtig für das Immunsystem ist, kann man mit dem Verzehr von Sauerkraut seine Abwehrkräfte auf leckere Weise stärken. Der fermentierte Kohl liefert nicht nur Vitamin C (schon in 100 Gramm steckt genauso viel wie in einer Zitrone), sondern auch Vitamin A und einige B-Vitamine. Letztere sind zwar nicht im frischen Weißkohl vorhanden, entstehen aber während der Milchsäuregärung. Sauerkraut ist also extrem gesund und dabei auch noch ausgesprochen figurfreundlich. 100 Gramm Kraut schlagen mit nur 20 Kalorien zu Buche.Ein "Aber" gibt es jedoch. Die wohltuende Wirkung entfaltet Sauerkraut nur, wenn es frisch in den Verdauungstrakt gerät. Sterilisierte Produkte aus der Dose mögen auch gut schmecken - die gleiche Wirkung wie frisches Sauerkraut haben sie jedoch leider nicht.Wohl dem also, der Sauerkraut frisch aus dem Fass oder auch in kleinen Portionen abgepackt kaufen kann. Speziell im Herbst dürften dafür zum Beispiel Reformhäuser eine gute Quelle sein. Wer aber partout kein frisches Sauerkraut aufspüren kann, der greift einfach zur Selbsthilfe. Für kleine Mengen ist das nämlich gar nicht so schwer. Hier die Angaben für einen Kohlkopf von etwa zwei Kilo Gewicht: Den Kohl halbieren und den Strunk entfernen. Dann den Kohl fein schneiden oder hobeln. Etwa 15 Gramm Salz abwiegen. Kohl in einen Tontopf oder ein großes Glas schichten - jeweils etwa fünf Zentimeter hoch. Dann mit etwas Salz bestreuen und stampfen, bis Flüssigkeit austritt. Erst dann die nächste Schicht einfüllen. Zum Schluss muss der Kohl ganz mit Flüssigkeit bedeckt sein. Dann wird das Gefäß abgedeckt und alles muss etwa 14 Tage ruhen. Zur Geschmacksverfeinerung eignet sich die Zugabe von Äpfeln, Weißwein oder Champagner. Auch Pfefferkörner und Wacholderbeeren passen sehr gut.