Sauce hollandaise - buttrige Sünde

Unter Sauce hollandaise -holländische Soße- versteht man eine helle, aufgeschlagene Buttersoße, von der es einige Variationen gibt wie beispielsweise die Dijonsoße und die venezianische Soße. Ihr Ursprung liegt, so wird es zumindest vermutet, in Frankreich und nicht etwa in Holland.Man kann die Original Sauce hollandaise zwar überall fertig abgepackt im Handel kaufen, am besten schmeckt sie aber immer noch selber gemacht. Denn in der gekauften Variante finden sich nicht nur andere oder minderwertigere Bestandteile als im Original, sondern auch unnötige Farb- und Aromastoffe. Sie ist der Soßenklassiker zu Spargel und Kartoffeln und passt aber auch genauso gut zu Fisch, Gemüse, gekochten Eiern oder zu Kurzgebratenem. Eine wirklich einfache Variante ist diese hier: Vier Eigelbe werden mit 2 Esslöffel Zitronensaft sowie etwas Estragon, 1 Esslöffel Senf, 1 Esslöffel Zucker und 2 Esslöffeln Creme fraiche in einem hohen Gerät mithilfe eines Pürierstabs vermischt.Dann gibt man in dünnem Strahl 250g geschmolzene Butter hinzu und lässt währenddessen den Pürierstab immer weiter laufen. Alles nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen, fertig ist eine äußerst leckere Sauce hollandaise. Sie kann übrigens auch nach Wunsch noch mit etwas Weißwein abgeschmeckt werden. Bei diesem Rezept braucht man noch nicht mal ein Wasserbad, so wie es bei den meisten anderen Rezepten für Sauce hollandaise der Fall ist. Abwandeln kann man die Soße übrigens gut mit kleingehackten Eiern, mit Tomaten- und Olivenstückchen, mit Basilikum oder Chili und Knoblauch. Weniger kalorienhaltig wird die ziemlich fetthaltige Soße, wenn man Joghurt untermischt.