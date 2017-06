Sardinen - würzig und ziemlich fettarm

Sardinen sind Wanderfische, die zu der Familie der Heringsartigen gehören. Es handelt sich dabei um Salzwasserfische, die einen langgestreckten und ovalen Körper besitzen. Da sie ein sehr würziges und ziemlich fettarmes Fleisch besitzen, werden sie gerne zum Grillen verwendet. Außerdem ist die Sardine ein äußerst eiweißreicher Fisch mit vielen wertvollen Omega-3-Fettsäuren, Niacin, Biotin und Vitamin D sowie Kalzium und Jod.Bei uns im Handel findet man Sardinen vorwiegend eingelegt als Ölsardinen und tiefgefroren. Der eine oder andere Fischhändler hat aber meist auch frische Sardinen im Angebot. Die frische Variante eignet sich neben dem Braten auf dem Grill auch noch vorzüglich zum Frittieren und Braten in der Pfanne. Ein ausgesprochen leckeres und einfaches Essen ist Nudeln mit Sardinen - in diesem Fall sogar aus der Dose.In einer Pfanne wird etwas Olivenöl erhitzt und dann darin 2-3 Esslöffel Semmelbrösel angebraten. Parallel dazu Nudeln nach Wunsch - zum Beispiel Spaghetti - kochen. Semmelbrösel aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Nun wiederum mit etwas Olivenöl eine gehackte Zehe Knoblauch andünsten, etwas Chili, Salz und Pfeffer sowie die klein geschnittenen Sardellen hinzufügen. Alles gut durchmischen und nach Geschmack mit Kräutern würzen. Auf die fertig gekochte Pasta geben und die gerösteten Semmelbrösel drüberstreuen. Wer will, gibt noch eine Handvoll Rucola oben drüber. Fertig!Zum Frittieren werden kleine Sardinen gewaschen, mit Küchenpapier abgetrocknet und die Köpfe entfernt. Bei größeren Exemplaren sollten die Gräten entfernt werden, bei Fischen unter 10 cm können sie mitgegessen werden. Nun die Sardinen mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen und in Mehl wenden. Danach in heißem Fett frittieren und genießen. Dazu schmecken verschiedene Gemüsesorten, frittierte Kartoffeln, Zucchini, gekochte Rote Bete, Tomaten, Paprika etc. Der Unterschied zwischen Sardinen und Sardellen liegt übrigens neben dem Geschmack vor allem in der Größe, da Sardellen doch meist deutlich kleiner sind.