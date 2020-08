Sangria - kühl gestellt

Ein heißer Sommer in Spanien ohne Sangria ist unvorstellbar. Serviert wird die Sangria als Bowle, da beim Originalrezept immer auch geschnittene Früchte hineingegeben werden. Der Name Sangria stammt übrigens von Sangre = Blut ab, was auch nicht verwundert, wenn man die Farbe des Getränks betrachtet.Sangria lässt sich zwar fertig im Supermarkt kaufen, aber das Herstellen dieses süffigen Sommergetränks zuhause ist auch nicht schwer. Benötigt werden dafür 3 unbehandelte Äpfel oder Pfirsiche und Orangen sowie eine unbehandelte Limette oder Zitrone. Zuerst die Orangen waschen und in Scheiben schneiden, die Äpfel (Pfirsiche dürfen die Haut behalten) schälen und in kleine Stücke schneiden. Alles in ein bauchiges Sangria Gefäß geben und mit 3 Esslöffeln Zucker bestreuen sowie etwas Orangenlikör und Brandy darüber geben. Dann 1,5 l gut gekühlten Rotwein nach Geschmack zufügen und am Schluss mit den Zitronen- oder Limettenscheiben und Eiswürfeln garnieren, eine Zimtstange hinzugeben und servieren.Wenn es sehr heiß ist, lässt sich die Sangria auch prima mit einem Liter kaltem Mineralwasser - oder alternativ mit frisch gepresstem Orangensaft - verdünnen. Auf einer Sommerparty ist eine Sangria in jedem Fall der Renner. Variationen sind natürlich immer erlaubt und willkommen: So kann man die Sangria auch zur Abwechslung mal mit einem süffigen Weißwein in Kombination mit Pfirsichlikör und Ginger Ale herstellen. Besonders leicht und sommerlich wird die Sangria, wenn man anstelle des Rotweins einen Rosé verwendet. Abgesehen von den Limetten, Orangen und Zitronen dürfen dann auch noch ein paar Himbeeren in die Bowle, zudem ein Viertelliter Ananassaft und nach Geschmack ein guter Schuss Wodka.Vor dem Servieren sollte Sangria in jedem Fall kühl gestellt werden und die Eiswürfel gibt man am besten erst kurz davor in die Flüssigkeit.