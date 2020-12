OBST UND GEMÜSE IM DEZEMBER

Salate die leckere Alternative

Die vorweihnachtlichen Adventsessen, der Weihnachtsmarkt mit seinen Düften und Verführungen, das Weihnachtsfest - da hat wohl jeder mit überflüssigen Pfunden zu kämpfen. Hier zwei leckere Salatrezepte für ein leichtes Essen zwischendurch oder als Alternative für den schweren Kartoffelsalat am Abend:Zur Weihnachtszeit passt ein Möhrensalat mit Gänsebrust und Birne. Für vier Personen schält und halbiert man 350 g Möhren. Die Möhrenhälften in etwa 4 cm lange Streifen schneiden und in eine Auflaufform geben. Hinzu kommen Pfeffer und Salz, 4 Esslöffel Olivenöl und 2 Zweige Thymian. Alles mischen und im Ofen 30 Minuten bei 175 °C backen. 8 Wallnusskerne in ein feuerfestes Gefäß legen und im Ofen für etwa 10 Minuten rösten.Nun von 100 g geräucherter Gänsebrust das Fett entfernen und das Brustfleisch in kleine Stücke schneiden. 2 Esslöffel mittelscharfen Senf, 2 Esslöffel Quittengelee, 3 Esslöffel Zitronensaft, Pfeffer, Salz und 4 Esslöffel Walnussöl verrühren. Die gerösteten Walnusskerne grob hacken. 1/2 Bund Schnittlauch und 1 Chicorée putzen und in kleine Stückchen schneiden. ½ Birne schälen, entkernen, in dünne Scheiben schneiden. Zum Schluss alles mit den lauwarmen Möhren vermischen und sich schmecken lassen.Für den Genießer empfiehlt sich ein Salat mit Rinderfilet und Honig-Zwiebeln. Vier Personen benötigen 1 kg rote Zwiebeln. Diese werden gepellt und in 125 g flüssigem Honig etwa 5 Minuten angedünstet. Den Sud mit 250 ml Wasser und 250 ml Orangensaft aufgießen und etwa 30 Minuten in einem Topf ohne Deckel langsam einkochen, sodass ein Sirup entsteht. Nach 20 Minuten abgeriebene Schale von einer Zitrone, Pfeffer und Salz zugeben. Die Zwiebeln abkühlen und halbieren. 3 EL Zitronensaft mit 4 Esslöffeln des entstandenen Sirups, 2 Esslöffel mittelscharfem Senf, Salz und 3 Esslöffel Olivenöl vermischen.500 g Rinderfilet pfeffern, in 3 Esslöffel Olivenöl ca. 4 Minuten anbraten. Danach im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad backen. In der Zwischenzeit 50 g Pinienkerne rösten, 100 g Friséesalat und 75 g Rauke waschen und kleinzupfen. 100 g Fetakäse in kleine Stücke schneiden, alles unter die Vinaigrette heben und die Zwiebeln hineinlegen. Das Rinderfilet in dünne Scheibchen schneiden und salzen. Guten Appetit!