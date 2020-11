Saftpresse - ultimativer Vitaminkick

Wer gerne viele gesunde Vitamine aus frischem Obst zu sich nehmen will, sollte sich eine Saftpresse zulegen. Gerade in der kalten Jahreszeit ist eine extra Portion Vitamine immer gut, um das Immunsystem zu stärken. Frisch gepresster Saft ist mit dem fertig im Handel zu kaufenden Saft nicht zu vergleichen. Einfache Saftpressen sind zum Beispiel Zitruspressen, mit deren Hilfe von Hand Zitronen, Orangen und Blutorangen ausgepresst werden können. Diese Zitruspressen gibt es auch elektrisch betrieben, wer also größere Mengen an Saft pressen will, hat es mit letzteren etwas einfacher.Wer auch andere Arten von Saft gewinnen will wie beispielsweise aus Äpfeln oder sogar aus Gemüse, sollte sich einen richtigen Entsafter anschaffen. Hier reicht das Preissegment von einfachen Geräten für 50,- ? bis hin zu Luxus-Saftpressen für 300,- ? und mehr. Saftpressen, die am schonendsten arbeiten, sind so genannte Slow juicer, das bedeutet, dass dabei die allermeisten Vitamine erhalten bleiben. Dafür sind diese Geräte aber auch mit Abstand die teuersten. Ob sich deren Anschaffung lohnt, das muss letzten Endes jeder für sich selbst entscheiden. Aber auch mit günstigeren Modellen lassen sich schon wirklich gute Ergebnisse und sehr schmackhafte Säfte erzielen.Wichtig vor dem Kauf ist, sich gut darüber zu informieren, welche Saftausbeute das jeweilige Gerät erbringt und wie dessen Reinigung und Handhabung sich gestaltet. Bleibt der so genannte Trester nach dem Pressvorgang noch relativ feucht, so ist das ein Zeichen dafür, dass die Saftausbeute nicht besonders groß ist. Moderne Geräte verfügen über so große Einfüllöffnungen, dass man ganze Äpfel direkt einfüllen kann. Auch der Platzbedarf ist ein wichtiges Kriterium für alle, die in der Küche nur begrenzten Raum zur Verfügung haben. Frisch gepresster Saft gibt auf jeden Fall den ultimativen Vitaminkick und versorgt uns mit wichtigen Nährstoffen.