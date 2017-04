Saftige Burger neu arragiert

Burger sind einfach lecker, im Trend und schmecken eigentlich immer. Serviert werden sie mit Bulette, Senf, Ketchup, saurer Gurke und manchmal auch mit einer Käsescheibe - dann handelt es sich dabei um einen Cheeseburger.Egal, ob klassisch mit Hackfleisch vom Rind, halb und halb, mit Fischfrikadelle oder auch mal gerne vegetarisch - Burger gibt es zwar vorwiegend bei Fastfoodketten, man kann sie aber auch prima zuhause herstellen und sie sind sogar geeignet, wenn Besuch kommt: Einfach ein Büffet anrichten mit verschiedenen Brötchen, verschiedenen Frikadellen (aus Fleisch und vegetarisch), dazu frisch geschnittenes Gemüse, Käse, Zwiebeln, Senf, Mayonnaise und Ketchup - schon kann sich jeder seinen persönlichen Burger selber belegen.Original sind Burger eigentlich nur mit den speziellen, weichen Brötchen, die man in Fastfoodketten bekommt. Diese kann man zwar im Handel fertig abgepackt kaufen, es spricht aber natürlich auch nichts dagegen, stattdessen gekaufte (oder selber gebackene) andere Brötchen zu servieren. Entweder helle oder, wenn es ein bisschen gesünder und vollwertiger sein soll, natürlich auch Vollkornbrötchen.Um Burger selber herzustellen, braucht man eigentlich nur ein gutes Frikadellenrezept (oder fertig gekaufte Frikadellen), Brötchen, saure Gurken, eventuell Käsescheiben, etwas Ketchup und Senf. Noch besser schmeckt es mit gebratenen Zwiebelringen, Ananas, Teriyaki-Soße oder auch gebratenen Speckscheiben. Ein paar Salatblätter oder Salatgurkenscheiben zum Belegen sind auch zu empfehlen. Als Alternative wären auch fleischlose Frikadellen zu überlegen, richtig zubereite schmecken diese nämlich oftmals genauso gut wie das Original, sind aber gesünder, weil sie weniger Fette enthalten und vor allem keine tierischen Fette.Herstellen kann man vegetarische Burger mit Tofu, Sojahackfleisch, Grünkern, Haferflocken, anderen Getreidearten, Kidneybohnen und vielem anderem mehr. Eine leckere Spezial-Hamburgersoße, die allerdings ziemlich süß ist und viele Kalorien hat, ist die folgende: die gleiche Menge an braunem Zucker und Ketchup sowie ¼ der Menge an Senf bei kleiner Flamme im Kochtopf so lange erhitzen, die der Zucker sich auflöst. Schmeckt gerade auf Hamburger hervorragend, sollte aber nur in Maßen genossen werden.