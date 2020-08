EXOTISCHE FRüCHTE

Saftig süße Maulbeeren - Exot aus fernen Ländern

Die Maulbeere gehört zur Familie der Maulbeergewächse. In Europa bekannte Sorten sind die Rote Maulbeere, die Schwarze Maulbeere und die Weiße Maulbeere. Alle Früchte dieser Sorten sind essbar. Sie ähneln der Brombeere und schmecken saftig süß.Die Maulbeere ist in der traditionellen chinesischen Medizin sehr gefragt. Tee, Säfte und Sirup helfen gegen Halsentzündungen. Auch Hildegard von Bingen kannte die Heilkraft der Maulbeeren. Sie nutzte den Sirup oder Saft zur Linderung von Halsbeschwerden, Rachenentzündungen und Heiserkeit. Sogar die Leber und der Verdauungstrakt sollen von dieser Frucht profitieren.Getrocknete Maulbeeren schmecken wie Rosinen. Sie können nicht nur als Nascherei gegessen werden - sie eignen sich hervorragend um Kandis und Zucker in Tees zu ersetzen.Ein Anbau der Maulbeere in Europa ist schwierig. Das Klima ist zu rau, die Winter zu kalt um dem Strauch ein dauerhaftes Überleben zu sichern. In den wärmeren Regionen von Asien und Nordamerika findet man allerdings bis zu zwölf unterschiedliche Maulbeerarten.Ein köstliches Dessert mit wenigen Kalorien ist ein Joghurt mit Maulbeeren. Dazu nimmt man tiefgefrorene oder frische Maulbeeren und verrührt diese mit Buttermilch, Rahm oder griechischem Naturjoghurt. Zucker wird nicht mehr hinzugegeben.Eine ganz besondere Delikatesse ist das Maulbeerkonfekt. Es ist nicht nur sehr lecker - es ist durch den hohen Vitamingehalt auch äußerst gesund. Man verknetet getrocknete Maulbeeren mit Maulbeersaft und gehackten Walnüssen bis eine feste Masse entsteht. Diese schneidet man in mundgerechte Stücke und wälzt sie in gehackten Pistazien.In Marmelade kann man die Vitamine ebenfalls erhalten. Dazu nimmt man 200 g Maulbeeren, die nicht gewaschen werden und püriert diese in einem hohen Gefäß. Dann gibt man etwas Zucker und 5 Esslöffel Zitronensaft hinzu und püriert nochmals. Zum Schluss 3 Teelöffel Johannesbrotkernmehl untermischen und rühren, bis die Marmelade eindickt.