Saftbar - frischer Vitaminstoß

Saftbars sind in den letzten Jahren immer mehr in Mode gekommen. Man findet sie beispielsweise in Einkaufszentren oder in Fußgängerzonen, an Bahnhöfen, auf Messen oder in Freizeiteinrichtungen. Die Idee der Saftbars stammt aus den USA, wo im Jahre 1929 eine Kette gegründet wurde, die großen Anklang fand. Hauptsächlich werden in Saftbars diverse frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte angeboten, auch Mischungen von verschiedenen Obst- oder Gemüsesorten werden von den Kunden gerne bestellt.Die Vorteile liegen auf der Hand: frisch gepresste Säfte sind lecker und vor allem gesund. Nicht immer hat man zuhause die Möglichkeit, beispielsweise frisch gepressten Apfel-Karotten-Granatapfelsaft zuzubereiten, gerade deswegen erfreuen sich Saftbars großer Beliebtheit. Neben den Säften werden an manchen Saftbars auch noch zusätzlich Smoothies oder Milchshakes angeboten. Die können dann schon mal mit exotischeren Zutaten wie Sellerie, Limette, Kräutern oder Roter Bete zubereitet werden. Vor allem, weil die Menschen in der letzten Zeit immer mehr Wert legen auf gesunde Ernährung - hin zum Slow Food und weg vom Fast Food - sind Säfte und Smoothies ohne jegliche Zusätze von Zucker, Aromen oder Farbstoffen sehr beliebt und eine willkommene Abwechslung zu Softdrinks und Co.Direkt vor den Augen der Kundschaft werden die Säfte ausgepresst, das bedeutet sie sind frisch und die Vitamine noch in vollem Umfang enthalten. So sind frische Säfte leistungssteigernd, erfrischend, sie stellen eine vollwertige Zwischenmahlzeit dar und wer auf seine Figur achtet, braucht keine Angst haben vor zu viel Fett oder sonstigen Dickmachern. Manche Saftbars bieten ihre Säfte und Smoothies sogar in Bio-Qualität an.