Sättigungsgefühl - den Appetit stillen

Alljährlich erscheinen im Frühjahr in beinahe allen gängigen Hochglanz-Magazinen für Frauen Ernährungs- und Diättips, die bei der Gewichtsreduktion helfen sollen. Genauso schwierig wie das Abnehmen ist es jedoch, das erreichte Gewicht nach einer Diät auch zu halten. Man braucht jedoch nicht auf Dauer zu hungern, um schlank zu bleiben. Eine Umstellung gewisser Ernährungsgewohnheiten ist dennoch sinnvoll, will man die stolz errungene Bikinifigur auch behalten.Vom Beginn einer Mahlzeit an dauert es etwa 20 Minuten, bis sich ein Sättigungsgefühl einstellt. Je mehr man in dieser Zeit in sich hinein futtert, umso mehr Kalorien hat man sich einverleibt. Klüger ist es aber, langsam zu essen und gründlich zu kauen. So fühlt man sich auch nach 20 Minuten satt, hat aber viel weniger Kalorien zu sich genommen. Langsam zu essen kann man sich antrainieren, hilfreich ist es dabei, nach jedem Bissen das Besteck neben dem Teller abzulegen und beim Kauen bis 30 zu zählen, bevor man den nächsten Bissen nimmt. Auch hilft es, vor den Mahlzeiten ein Glas Wasser zu trinken. Der Magen ist dann schon einmal vorgefüllt und der Appetit ist schneller gestillt.Bei den Mahlzeiten sollte man sich ausschließlich auf das Essen konzentrieren. Wer nebenbei am PC arbeitet oder fernsieht, verliert schnell die Kontrolle über die Menge dessen, was er in der gleichen Zeit isst. Aus dem gleichen Grund sollte man sich abgewöhnen, schnell "zwischendurch" im Stehen zu essen, sondern sich zu den Mahlzeiten immer an den Tisch setzen. Auf diese Weise kann man das Essen auch vielmehr genießen.Wer sich angewöhnt, kleinere Teller zu verwenden, isst automatisch weniger. Ansonsten gilt, dass man sich keine radikalen Verbote auferlegen sollte, weil das automatisch zu Heißhunger führt. Besser ist es, sich regelmäßig eine kleine Portion von dem zu gönnen, auf was man nur ungern verzichtet. Allerdings muss man schon darauf achten, dass man sich zum Beispiel nachmittags nur ein kleines Stück Schokolade erlaubt und nicht gleich eine ganze Tafel!