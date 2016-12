Rotkohl - Farbe bekennen

Rotkohl ist vor allem im Herbst und im Winter ein beliebter Begleiter zu Gänsebraten und Co.Mitunter wird er auch als Rotkraut oder Blaukraut bezeichnet, die Farbe der Blätter reicht von rot über lila bis hin zu blau, das hängt vom Säuregehalt des Bodens ab, auf dem er wächst. Wenn man beim Kochen Essig oder Äpfel hinzugibt, verfärbt er sich mehr ins rötliche. Prinzipiell kann man Rotkohl das ganze Jahr über im Supermarkt erhalten da es sowohl frühe als auch späte Sorten gibt. Im Kühlschrank hält sich Sommerrotkohl bis zu 2 Wochen frisch, Winterrotkohl kann man sogar einige Monate lang aufbewahren. Man kann ihn aber nicht nur zum Gänse-, Schweineraten oder auch Wild reichen sondern roh schmeckt er ebenfalls prima als Salat.Vegetarier können Rotkohl zu Semmelknödel servieren, auch das passt wunderbar. Sein Geschmack ist leicht süßlich und - wie soll es anders sein - sein Genuss ist überaus gesund. Rotkohl beinhaltet jede Menge Vitamine und Ballaststoffe. Man bereitet ihn vor, indem man sowohl den Strunk als auch die äußeren Blätter entfernt. Dann schneidet man den Kohl in schmale Streifen, sortiert alle zu dicken Teile aus und wäscht den Rest in kaltem Salzwasser. Einfacher geht es übrigens, wenn man ihn mithilfe einer Maschine hobelt. Außerdem sollte man dabei möglichst Handschuhe tragen, das Rot färbt nämlich auch die Hände.Für Rotkohlgemüse gibt man die Stückchen mit 3-4 klein geschnittenen Äpfeln, 1 gewürfelten Zwiebel, 3 Nelken, etwas Salz und Zucker und wenig Schmalz in einen Topf mit wenig Wasser - so, dass der Boden bedeckt ist. Das alles lässt man circa 40 Minuten lang leicht dünsten und schmeckt danach nochmal mit Essig, Salz und Zucker ab. Um einen Rohkostsalat zu bereiten, wird der Rotkohl wie oben beschrieben vorbereitet und geraspelt und dann nach Geschmack mit Essig, Salz, Pfeffer, Zucker, einer gewürfelten Zwiebel und wer will, mit einem Schuss Sahne angemacht. Dazu passen Orangenstückchen, Cranberrys, geriebener Apfel, zur Abwechslung gehen auch Walnüsse und als Gewürz eignet sich für einen leicht orientalischen Geschmack zum Beispiel Ingwer.