Rosinen, Sultaninen und Zibeben

Rosinen sind getrocknete Weinbeeren, normalerweise dunkelbraun und sehr süß. Mittlerweile werden aber beim Verbraucher die hellen Sultaninen vorgezogen. Die Rosinen werden, als Trauben, wenn sie reif sind, geerntet und zum Trocknen gelegt, bis sie nur noch ungefähr 15 Prozent Feuchtigkeit enthalten. Der Fruchtzuckergehalt wird damit auf ungefähr 30 bis 35 Prozent konzentriert. Das Wort Rosinen wird heute aber eher als Überbegriff für Sultaninen, Korinthen und Zibeben benutzt. Die Zibeben zum Beispiel trocknen an Rebstock und werden auch bei der Weinherstellung für die Trockenbeerenauslese verwendet. Dieser Wein hat einen sehr hohen Restzuckergehalt.Die Beliebtheit der Rosinen ist geteilt, die einen lieben sie und die anderen sieht man in der Konditorei am Kuchen pulen, um alle fein säuberlich zu entfernen. Aber mal ganz ehrlich: Was wäre ein Christstollen ohne Rosinen?Auch Apfelkuchen zum Beispiel wird gerne mit Rosinen verfeinert oder Hefeschnecken. Manche essen diese süßen Rosinen aber auch gerne einfach pur, direkt aus der Tüte. Sehr beliebt sind Rosinen auch eingelegt, in Rum. Man kann sie dann mit dem Getränk verzehren oder auch zum Backen verwenden.Im Ayurveda werden die Rosinen als eine sehr wertvolle, auch medizinische Nahrung angesehen. So sollen Rosinen zum Beispiel gut für die Lungen sein, da sie die Körperkanäle schmieren. So sollen sie für Menschen, die mit der Atmung Probleme haben, sehr hilfreich sein. Auch sollen sie das Gehirn unterstützen. Dies erklärt natürlich, warum Studentenfutter seinen Namen hat und darin auch Rosinen enthalten sind. Rosinen sollen sogar die Stimmung heben. Ob das alles wirklich so stimmt, sollte man im Selbstversuch erproben. Schaden kann es zumindest nicht, außer vielleicht in einer Hinsicht - Rosinen sind sehr kalorienreich. Wenn man also auf sein Körpergewicht achten muss, sollten Rosinen nicht unbedingt in Massen verzehrt werden.Rosinen sind eigentlich absolut ungefährlich für Menschen und Tieren, nur beim Hund sollte man aufpassen, schon bei 10 Gramm auf ein Kilo Körpergewicht, kann der Hund eine Rosinenvergiftung bekommen.