Rohkostküche - Frische und Geschmack

Gesunde Ernährung, so wird vielfach vermutet, ist es vor allem dann, wenn man rohe Kost zu sich nimmt. Das bedeutet, dass Gemüse und Obst nicht vor dem Verzehr gekocht werden darf, sondern genau so, wie es geerntet wird - nämlich roh - verzehrt werden sollte. Also nicht gekocht, nicht gedämpft, nicht gebraten und nicht gedünstet, sondern so, wie es in der Natur vorkommt und wächst.Es leuchtet ja auch ein: in eine rohe, knackige Möhre zu beißen ist einfach lecker; genau wie Beeren, die man frisch vom Strauch zupft und genießt, pur fast am besten schmecken. Egal ob Äpfel, Kräuter, Salate, Keimlinge, Tomaten oder Nüsse - in Rohkost stecken nun mal die meisten Vitamine und Nährstoffe, die leider bei einer Behandlung mit Hitze zumindest teilweise verloren gehen. Wer sich erst mal mit dem Thema Rohkost beschäftigt, wird schnell feststellen, dass man gar nicht zwingend alles irgendwie kochen oder dünsten muss, um es genießbar machen. Mal abgesehen von Kartoffeln und Bohnen sind nämlich die allermeisten Gemüsesorten - Obst natürlich sowieso - roh genießbar und noch dazu ausgesprochen lecker. Rohkost ist viel abwechslungsreicher, als man denkt, selbst Soßen oder Smoothies lassen sich prima als Rohkost bereiten.Ein prima Beispiel für eine Rohkost-Soße ist die Folgende mit Tomaten. 2 Teile frische Tomaten und ein Teil getrocknete, eingeweichte Tomaten werden mit etwas Wasser, Basilikum, Olivenöl und Knoblauch im Mixer püriert. Fertig! Ohnehin zählen alle Pestos als Rohkost, auch das bekannte und beliebte grüne Pesto genovese. Mithilfe von Nüssen erhält man cremige Soßen, Datteln oder Bananen bringen bei Smoothies oder anderen Süßspeisen die nötige Süße - dann geht es nämlich sogar ganz ohne Zucker. Dass Rohkost also gesund ist, steht außer Frage. Daher sollte diese so oft wie möglich auf dem Tisch stehen. Gerade zum Abendessen ist es sinnvoll, Rohkost zu servieren - anstelle von Brot mit Käse oder Wurst ist ein Salat aus Kohlrabi, Rucola oder anderem rohen Gemüse mit einer leckeren, frisch angerührten Soße und Nüssen nahrhaft und gesund. Aus Obst lässt sich im Sommer prima Rohkosteis zaubern, indem man einfach frische oder gefrorene Beeren oder Bananen mit etwas Mandel- oder Cashewmus püriert, dazu ein paar frische Datteln - fertig.Schneller geht es kaum und schmecken tut es auch. Allerdings sollte man, wenn man häufig Rohkost serviert, auch die erforderlichen Geräte dafür zur Verfügung haben. Gerade für Smoothies und Co ist ein Hochleistungsmixer unentbehrlich.