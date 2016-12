Rösti - wer hats erfunden

Unter Rösti versteht man im allgemeinen Kartoffelrösti, eine Spezialität, die aus der Schweiz stammt. Man verwendet hierzu Kartoffeln - je nach Rezept entweder gekochte oder rohe, manchmal auch beides gemischt - die man reibt oder raspelt, würzt, zu flachen Teigfladen formt und danach in heißem Fett ausbäckt.Jeder kennt das "echte" Rezept ein bisschen anders, der eine schwört auf die Zubereitung mit rohen, der andere auf gekochte Kartoffeln und auch die Sorte spielt eine Rolle für das Gelingen und den Geschmack. Je nachdem, ob die Rösti zu einer herzhaften oder eher zu einer süßen Speise gereicht werden (wie beispielsweise Apfelmus) kann man sie mit Kräutern, Speck, Käse oder auch geriebenem Apfel verfeinern. In der Schweiz werden Rösti klassisch zu Zürcher Geschnetzeltem gereicht. Genauso gut passen sie aber auch zu Räucherlachs und einer Creme-fraiche-Soße, zu Fleisch oder auch zu Geflügel.Ein wirklich gutes und einfaches Rezept mit rohen Kartoffeln ist das folgende. Für 4 Personen benötigt man 500g festkochende Kartoffeln, die geschält und dann fein geraspelt werden. Danach sollte die Flüssigkeit möglichst gut ausgedrückt werden, am besten geht das mithilfe eines Küchentuchs. Nun wird der Kartoffelmasse ein Ei untergemischt und 2-3 Esslöffel Mehl. Jetzt fehlt noch die Würze nämlich Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss. Sollte sich wiederum Flüssigkeit angesammelt haben, gießt man diese am besten vor dem Braten in der Pfanne ab. Wer mag, gibt diesem Grundteig noch zusätzlich ganz fein gewürfelte Zwiebeln hinzu. Nun kann aus dem Teig portionsweise Rösti in nicht zu heißem Öl gebraten werden.Innen sollte die Kartoffelmasse durch sein bevor der Rösti außen verbrennt. Daher erfordert das Braten etwas Zeit und Geduld - und eben keine zu große Hitze. Wenn man bereits gekochte Kartoffeln verwendet, kann man aber bei der Zubereitung auch auf Ei und Mehl verzichten. Hierbei vermischt man geraspelte gekochte Kartoffeln mit angedünsteten Zwiebelwürfeln (und nach Geschmack mit ausgelassenem Speck), würzt und brät dann aus dieser Masse die Rösti, was natürlich schneller geht als mit rohen Kartoffeln. Sehr gut schmecken Rösti auch mit herzhaftem Käse überbacken.