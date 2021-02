Riesling - deutliche Fruchtaromen

Unter Riesling versteht man eine weiße Rebsorte, die häufig in Deutschland angebaut wird und auch international eine der beliebtesten Rebsorten überhaupt darstellt. Ihren Ursprung hat der Riesling im Rheingebiet, von wo aus dich diese schmackhafte Rebsorte nach und nach in ganz Deutschland ausbreitete. Die Rebsorte Riesling reift eher langsam herein und weil sie auch verhältnismäßig spät austreibt, schützt sie das vor eventuell noch spät einsetzenden Frösten. Und selbst in kühleren Perioden kann der Riesling ein wunderbares Fruchtaroma entwickeln.Aber nicht nur in Deutschland wird Riesling angebaut, sondern auch in den Nachbarländern Österreich, in Frankreich vor allem im Elsass und sogar im gesamten Mittelmeerraum. Vereinzelt wird diese Sorte auch in Übersee kultiviert. Der daraus gewonnene Wein hat eine Farbe zwischen hellem, zartem Gelb und kräftigen Goldgelb. Deutlich kann man die Fruchtaromen riechen, die im Riesling auszumachen sind. Da werden Aromen von Zitrone und Grapefruit, aber auch von Pfirsichen und Aprikosen von der Nase wahrgenommen.Je nach Bodenbeschaffenheit und Klima ist später der Geschmack mehr oder weniger fruchtig ausgeprägt. Riesling-Wein hat im Übrigen ein sehr intensives Bukett und eine ganz spezielle Säure, Kenner sprechen hierbei von einem Süß-Säure-Spiel. Wer gerne Weißwein trinkt, wird also in der Regel auch gerne Riesling trinken, er gehört ganz klar zu den absoluten Weißwein-Favoriten und das nicht nur hier bei uns im Lande. Vom günstigen Discounter-Riesling bis hin zum edlen Riesling aus ökologischer Winzer-Produktion gibt es alles im Handel - da hilft nur ausprobieren, denn letztendlich ist es natürlich Geschmackssache, welcher davon am besten gefällt und schmeckt.