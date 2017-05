Rhabarberkuchen - fein säuerlich

Zeitgleich mit Erdbeeren und Spargel wird der Rhabarber reif und auch wenn er nicht ganz so beliebt ist, lässt sich mit ihm in der Küche so einiges anstellen. Vielen ist unbekannt, dass es sich bei Rhabarber um ein Gemüse handelt und nicht etwa um Obst. Dennoch wird Rhabarber ganz klassisch und sehr häufig zum Kuchenbacken verwendet. Und entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Viele mögen den leicht säuerlichen Geschmack nicht so gerne, gerade aber bei Kuchen lässt sich dies durch die Verwendung von Zucker ohne Probleme ausgleichen.Andere wiederum lieben gerade diesen pikant-säuerlichen Geschmack, der zugleich erfrischend ist und vor allem, ein großer Vorteil: Rhabarber hat ausgesprochen wenig Kalorien. Beliebt als Rhabarberkuchen sind vor allem jene mit Baiserguss oder Streuseln - in beiden ist relativ viel Zucker enthalten, was die säuerliche Note prima ausgleicht.Ein echter Klassiker und auch relativ einfach herzustellen ist der Rhabarberkuchen vom Blech mit Streuseln. Hierfür einfach einen süßen Hefeteig herstellen aus Mehl, Hefe, Zucker, Butter, Milch und Ei. Während der Teig geht, wird der Rhabarber geschält, in gleich große Stücke geschnitten und mit ¼ Menge des Gewichts des Rhabarbers an Zucker in eine Schüssel gegeben, wo er durchziehen sollte. In der Zwischenzeit werden die Streusel bereitet und zwar klassisch aus Mehl, Butter, Zucker und Zimt. Den Teig nach circa einer Stunde Gehzeit auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und abermals 15 Minuten gehen lassen. Den Saft, der sich bei der Rhabarber-Zuckermischung gebildet hat, abgießen, mit einem halben Liter Milch aufgießen und daraus wie auf der Packung angegeben einen Vanillepudding herstellen. Erst am Schluss die Rhabarberstücke zufügen, alles auf den Teig geben und mit Streuseln bedecken.Dann bei 180°C Umluft circa 30 Minuten lang im Ofen backen. Als Alternative zu Baiser und Streuseln ist aber auch ein Rührkuchen prima, der mit klein geschnittenen Rhabarberstücken vermischt wird. Mit etwas Eierlikör oder gemahlenen Mandeln lässt sich so ein Rührkuchen auch noch sehr gut verfeinern.