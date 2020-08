Rezeptklassiker - immer aktuell

Rezeptklassiker, das sind all diejenigen Rezepte, die man noch von Uroma kennt, die immer wieder auf dem Tisch stehen und die keiner Modeerscheinung unterliegen. Diese Klassiker variieren sowohl von Land zu Land als auch von Region zu Region. Rezeptklassiker begegnen einem immer wieder: Im Restaurant, in der Kantine und manchmal sogar auf der ganzen Welt. Meistens haben sie eine sehr lange Geschichte und gehören einfach zum Grund-Repertoire eines jeden Kochs und Hobbykochs.Nudel-Klassiker, die wir alle kennen und wohl auch alle lieben, sind zum Beispiel Spaghetti Bolognese, Lasagne und Nudelsalat. In Süddeutschland kommen noch Spätzle und Maultaschen hinzu. In Frankreich ist ganz klar der Crêpe ein echter Klassiker und bei den herzhaften Speisen steht man auf Coq au vin oder auf Ratatouille.Zu den absoluten Klassikern bei den Kartoffeln zählen sicherlich allen voran Kartoffelpuffer, deren Zubereitung sich jedoch auch von Land zu Land mitunter unterscheidet; weiterhin das Kartoffelgratin und der Kartoffelsalat. Bei Reis rangieren auf der Klassikerliste das italienische Risotto, die spanische Paella und der nicht nur in Deutschland beliebte Milchreis ganz oben.Diese Liste kann schier unendlich fortgesetzt werden: klassische Fleischgerichte sind Szegediner Gulasch, Kohlrouladen, Gulaschsuppe, Chili con carne und bei Fisch ist Forelle Müllerin nicht aus dem Kochbuch wegzudenken. Spargel serviert man ganz klassisch mit Sauce hollandaise und Schinken sowie Pellkartoffeln; was Salate anbetrifft, so ist in Griechenland der Bauernsalat genauso bekannt wie in Frankreich der salade nicoise und bei uns der Gurkensalat. Und bei Pizza? Ganz klar: echter Klassiker ist hier die Pizza Margarita. Sogar bei den Süßspeisen gibt es Klassiker, die jedes Kind kennt: dazu zählen die Rote Grütze, in Frankreich genießt man Mousse au chocolat und in Italien Panna Cotta.