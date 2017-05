Remoulade - nur topfrisch servieren

Genau genommen versteht man unter einer Remoulade eine Mayonnaise, der verschiedene Kräuter beigemischt wurden. Man kann sie leicht selber herstellen oder aber auch im Laden kaufen, entweder in der Tube oder auch im Glas. Die Mayonnaise besteht klassisch aus Eigelb, Öl, Salz, Essig, Zucker und Zitronensaft, wenn man daraus eine Remoulade machen will, kommen neben diverser Kräuter unter Umständen noch klein geschnittenen Sardellen, Kapern, saure Gurken oder auch Senf und hartgekochte Eier hinzu. Bei den Kräutern hat man die Qual der Wahl: erlaubt ist was gefällt und schmeckt, von klassische Küchenkräutern wie Petersilie, Schnittlauch oder Basilikum bis hin zu etwas orientalischeren wie Minze. Diese Kräuter sollten aber vor dem Zugeben auf jeden Fall ganz klein geschnitten werden. Eine dänische Variation der Remoulade, die oft mit Hot Dogs in Verbindung serviert wird, wird mit klein geschnittenen Mixed Pickles und Curry vermischt.Wozu passt aber Remoulade eigentlich - mal ganz abgesehen von Fisch? Ganz klar: Sie schmeckt ebenfalls gut zu kaltem Braten, zu Roastbeef, aber auch zu Salzkartoffeln, sie passt zum Fondue, zu diversen Sandwichs ebenso wie zu hartgekochten Eiern oder auch als Dressing für Kartoffel- oder Nudelsalat.Dabei sollte man jedoch bedenken - vor allem, wenn die Mayonnaise dafür selber zubereitet wurde - das diese, sobald sich darin rohes Ei befindet, nur begrenzt haltbar ist und vor allem an heißen Tagen Vorsicht geboten ist, da dann die Mayonnaise schnell verdirbt. Das maximale Haltbarkeitsdatum beträgt einen Tag, außerhalb des Kühlschranks mitunter noch weniger. Es ist ebenfalls ausgesprochen wichtig, für die Zubereitung ausschließlich ganz frische Eier zu verwenden, auch aufgrund der erhöhten Salmonellengefahr. Natürlich ist eine ausschließlich mit Öl bereitet Remoulade recht kalorienreich. Wer sie lieber etwas leichter mag, kann vor dem Servieren noch etwas Sauerrahm oder auch Schmand unterrühren, dann wird sie leichter und kalorienärmer. Wer will, gibt neben den oben genannten Zutaten auch noch Salz und Pfeffer hinzu.