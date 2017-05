Reispfanne - jetzt was Warmes

Eine Reispfanne ist ein äußerst vielseitiges Rezept, unkompliziert zuzubereiten und durch verschiedene Zutaten und Gewürze immer wieder neu zu variieren. Reispfannen kann man zubereiten mit oder ohne Fleisch, mit Schinken, Salami, Cabanossi und natürlich auch vegetarisch in den unterschiedlichsten Varianten. Mit verschiedenen Gemüsesorten wir Tomaten, Lauch, Frühlingszwiebeln, Zwiebeln, Erbsen, Möhren, Paprika oder Mais lässt es sich wunderbar experimentieren. Damit das Ganze nicht zu trocken wird, gibt man entweder eine Dose gestückelte Tomaten hinzu, Tomatenmark, Olivenöl, Gemüsebrühe oder etwas Käse. Wer will, streut noch ein paar Nüsse wie zum Beispiel Cashewnüsse über das Gericht. Das gibt den nötigen Biss und ist zudem sehr gesund.Mit Gewürzen wie Curry, Salz, Pfeffer, Kardamom oder auch Chili lassen sich immer wieder andere Geschmacksrichtungen hervorzaubern. Sehr lecker ist beispielsweise die folgende griechische Reispfanne. Zuerst wird der Reis nach Packungsanweisung in Salzwasser gegart. Eine Paprikaschote und 2-3 Tomaten werden in kleine Stücke geschnitten, eine Zwiebel gewürfelt. Zuerst brät man die gewürfelte Zwiebel in etwas Olivenöl an und gibt dann die Paprika hinzu. Wenn alles leicht angebräunt ist, folgen die Tomaten. Das Gemüse würzen mit Knoblauch, Salz und Pfeffer und Thymian. Etwas Milch, Gemüsebrühe und Tomatenmark hinzugeben und alles mit dem Reis vermischen. Ein Päckchen Fetakäse in Würfel schneiden und unterheben. Fertig!Wenn es im Sommer mal wieder Zucchini in Hülle und Fülle gibt, ist auch die folgende Zucchini-Reispfanne ideal zum Verwerten. Ebenfalls den Reis kochen, eine Zucchini und ein kleines Schälchen Champignons würfeln. Zuerst eine gehackte Zwiebel mit den Champignons braten, dann die Zucchini und 2-3 geschälte und gewürfelte Tomaten zugeben. Alles nach Geschmack würzen (mit Salz, Pfeffer, Paprika, Curry) und mit etwas Gemüsebrühe ablöschen. Unter den Reis mischen und genießen. Toll schmeckt eine Reis-Pfanne mit Cabanossi. Hier passen besonders gut Tomaten, Mais, Zwiebeln und Paprika hinein. Diese Reispfanne darf auch ruhig ein bisschen schärfer gewürzt werden. Für Vegetarier gibt es in vielen Supermärkten vegetarische Cabanossi, die sich in diesem Gericht wunderbar machen und dem Original in nichts nachstehen.