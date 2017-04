Reisgerichte - international vielseitig

Reisgerichte sind lecker, vielseitig und wenn dafür Vollkornreis verwendet wird, sogar richtig gesund. Immerhin lässt sich Reis prima kombinieren mit einer Vielzahl an Gemüsesorten, aber auch mit Fisch oder Fleisch. Und, last but not least, sind Reisgerichte auch in der süßen Variante richtig lecker - da freuen sich nicht nur die Kleinen, wenn endlich mal wieder Milchreis oder ein anderes süßes Reisgericht auf dem Tisch steht.Von der spanischen Variante Paella über das italienische Risotto bis hin zur gebratenen Reispfanne - es schmeckt gut und geht ganz einfach. Wer zum Beispiel von einem anderen Essen noch Reisreste übrig hat, gibt diese einfach mit etwas Öl in eine Pfanne, brät den Reis gut an und fügt ganz nach Geschmack Gemüse wie Zwiebeln, Erbsen, klein geschnittene Paprika oder Karotten hinzu. Damit es nicht zu trocken wird, etwas Tomatenmark sowie wenig Wasser zugeben und nach Belieben würzen. Erbsen in Kombination mit Karotten oder Spargel passen zu Reis genauso gut wie Zwiebeln, Paprika und Cabanossi - dann wird das Gericht leicht spanisch angehaucht und sollte dementsprechend mit Paprika scharf gewürzt werden.Wird Risotto gekocht, muss der trockene, rohe Reis kurz in etwa Öl glasig angeschwitzt werden, dann erst kommt die Brühe dazu. Bei Risotto sollte man während der Kochzeit in der Nähe des Herds bleiben und immer wieder Brühe nachgießen, wenn im Topf die Flüssigkeit verdampft ist. Risotto gelingt allerdings am besten mit speziellem Risottoreis, der nach dem Garen nicht so körnig und bissfest ist, sondern eher rundlich, ganz ähnlich wie Milchreis. Ins Risotto gibt man am Ende der Garzeit noch reichlich Parmesan, das sorgt für einen extra würzigen Geschmack.Asiatisch wird das Reisgericht, wenn man beispielsweise klein geschnittene Hühnchenstücke hineingibt, dazu Lauchzwiebeln, Brokkoli, Chili, verschiedene asiatische Gewürze wie Curry, Garam Masala oder 5 Gewürze-Pulver und am Schluss alles mit Cashewkernen bestreut. Orientalisch wird der Reis mit Lamm- oder Rindfleisch, Tomaten, Kartoffelstücken, Kurkuma, Kreuzkümmel, Kardamom als Gewürz sowie etwas Ingwer. Auch Rosinen oder Datteln passen übrigens prima in orientalische Gemüsepfannen. Lecker schmeckt auch die serbische Variante: hier kommen als Gemüsesorten Karotten, Erbsen, grüne Bohnen, Zwiebeln und Tomaten zum Reis, dazu gebratene Putenbruststückchen und ein wenig Gemüsebrühe sowie Ajvar, Salz und Pfeffer. Sehr herzhaft und schnell zubereitetet, wenn man anstelle des frischen Gemüses eine Packung tiefgefrorenes Balkangemüse verwendet. Reis ist also wirklich vielseitig und nicht zu Unrecht in zahlreichen Ländern ein Grundnahrungsmittel, was fast jeden Tag auf dem Tisch steht.