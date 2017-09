GETREIDE

Reis das unersetzliche Grundnahrungsmittel dieser Erde

Der Reis gehört nicht nur zu den wichtigsten Getreidesorten, er ist auch sehr beliebt. Denn schließlich bietet der Reis viele gute Eigenschaften, er ist lecker, vielseitig einsetzbar, bekömmlich und besonders leicht zubereitet.Die Reispflanze, die den botanischen Namen Oryza sativa trägt, kann bis zu 30 Halme ausbilden, die eine Länge von 50 bis zu 160 Zentimetern erreichen können. Pro Halm wird eine überhängende Rispe ausgebildet, die zwischen 80 und 100 einblütige Ährchen trägt. Eine Pflanze kann somit bis zu 3.000 Früchte liefern. Wie bei allen Getreidesorten verfügen auch die Reiskörner über einen Keimling, einen Mehlkörper, eine Aleuronschicht, eine Samenschale und eine Fruchtwand.Reis gehört in vielen Regionen der Erde zum Grundnahrungsmittel. Auch hierzulande wird Reis sehr gern gegessen. Dies liegt nicht nur an dem guten Geschmack und der Vielseitigkeit des Getreides. Reis ist nämlich auch sehr gesund. Denn er bietet zahlreiche wichtige Inhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus von Bedeutung sind. Reis, insbesondere Naturreis, ist reich an Vitaminen der B-Gruppe. Außerdem sind viel Niacin, Vitamin E, Mangan, Magnesium und zahlreiche weitere Mineralstoffe enthalten. Auch Kalium ist in großen Mengen enthalten, wodurch der Reis entwässernd und entschlackend wirkt.Reis ist auch ein wichtiger Energielieferant, denn in diesem Getreide sind zahlreiche hochwertige Kohlenhydrate enthalten. Dafür verfügt der Reis jedoch über sehr wenig Fett. Er sättigt also hervorragend, macht dabei aber auch noch schlank, was den Reis vor allem bei Diäten zu einem interessanten Nahrungsmittel macht. Auch Sportler greifen gern auf Reis zurück.Lange Zeit war der Reis der Kritik ausgesetzt, dass die enthaltenen Kohlenhydrate dick machen würden. Doch eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall. Denn durch den geringen Anteil an Fett hat Reis nur einen sehr geringen Kaloriengehalt und liefert dafür mehr Energie.Weitere Vorteile, die für den Reis sprechen, sind seine lange Haltbarkeit und seine praktische und schnelle Zubereitung. Er wird im praktischen Kochbeutel angeboten, in dem er ca. 20 Minuten auf kleiner Flamme kocht.