Purine nur dosiert essen

In unserer Nahrung sind Purine enthalten. Das sind Eiweißverbindungen, die der Körper zum Zellaufbau braucht. Besonders viele Purine sind in tierischen Lebensmitteln, vor allem in der Haut und in den Innereien, enthalten. Doch auch in verschiedenen Gemüsesorten, wie zum Beispiel Hülsenfrüchten, Kohl, Spargel und Spinat findet man Purine. Normalerweise werden die Purine über die Nieren ausgeschieden. Ist der Stoffwechsel jedoch gestört, geht die Harnsäure in das Blut über, der Harnsäurespiegel steigt an. Das führt dazu, dass sich die Harnsäure in den Gelenken ablagert, man bekommt Gicht.In weiterer Folge kann die Nierenfunktion gestört werden, es bilden sich Nierensteine. Um nicht an Gicht zu erkranken und an den Folgeschäden zu leiden, sollte man täglich nicht mehr als 500 Milligramm Purine zu sich nehmen. Fleisch, Fisch und Wurst sollte man nur 3-mal in der Woche essen, wobei die empfohlene Menge an Purin in etwa 100 Gramm Fleisch oder 50 Gramm Wurst enthalten ist. Besonders viel Purin ist in Fleisch, Geflügel, Innereien, Wurst und Fisch enthalten. Die Kruste eines Bratens oder die Haut von Fisch und Geflügel enthält ebenfalls viele Purine. Einige Gemüsesorten sollten ebenfalls nicht in großen Mengen gegessen werden. Dazu zählen Kohlsprossen, Kohl, Spargel und Spinat.Wenig Purin enthalten hingegen Eier, Getreide sowie Getreideprodukte, Eier, Milch und Milchprodukte. Außer den oben genannten Gemüsesorten darf an Gemüse alles gegessen werden. Leidet man an Übergewicht, muss dieses erst gesenkt werden. Ein Fasten allerdings kann dafür sorgen, dass der Harnsäurespiegel ansteigt und damit einen Gichtanfall auslöst. Um zu überprüfen, ob man auf eine purinarme Ernährung umsteigen soll, muss zuerst der Harnsäurewert bestimmt werden.. Dieser sollte unter 6,4 mg pro Deziliter Blut liegen. Übersteigt er diesen Wert, besteht eine große Gefahr, an Gicht zu erkranken. Oft genügt es, die Ernährung umzustellen, um den Harnsäurespiegel zu senken. Nützt das nichts, muss eine medikamentöse Behandlung erfolgen.