Pul Biber - aromatische Schärfe

Pul Biber ist ein vor allem in der Türkei bekanntes Gewürz, in der Regel rot und ziemlich scharf. Entweder enthält Pul Biber nur getrocknete und gestoßene Flocken von mehr oder weniger scharfem Chili, manchmal jedoch werden auch verschiedene Gewürzmischungen mit der Bezeichnung Pul Biber gehandelt. In diesen Mischungen sind dann Paprikaflocken, Chiliflocken, Salz und verschiedene andere Zutaten enthalten.Im Deutschen wird Pul Biber auch oft als türkischer Plättchenpaprika bezeichnet. Außerdem unterscheidet man genauer zwischen Pul Biber Tohumlu, das ist eine Sorte, die Chilikerne enthält und Pul Biber Aci - ohne Chilikerne, aber dennoch scharf. Schwarzer Pul Biber ist meistens zuvor geröstet worden. Wer schon mal am Dönerstand zu Gast war, wird Pul Biber in jedem Fall kennen, denn dort steht immer ein Schälchen davon auf der Theke und beim Belegen des Döners wird der Kunde dann gefragt: scharf oder nicht?Mal abgesehen von Döner lässt sich damit aber auch anderen - türkische und nicht-türkische Speisen - eine scharfe Note verleihen. Zum Beispiel passt es gut zu Dürüm, zu Lahmacun oder auch zu Manti, einer türkischen Art Tortellini. Mit Pul Biber kann man aber auch Dip oder Soßen eine angenehme Schärfe verleihen. Käuflich ist Pul Biber entweder im türkischen Lebensmittelhandel, manchmal aber auch im gut sortierten Lebensmittelmarkt um die Ecke.