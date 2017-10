FRüCHTE

Pomelo - die fruchtige Sonne auf dem Tisch

Dass Pampelmuse und Grapefruit unterschiedliche Obstsorten sind, erfährt der normale Europäer erst dann, wenn er mal eine Pomelo kauft. Diese ist nämlich eine Rückkreuzung aus beiden Obstarten. Wer den angenehmen süß-säuerlichen Geschmack nach Grapefruit und Orange einmal kennengelernt hat, wird ihn nicht mehr missen wollen. Diese derzeit meist aus China importierte Frucht wird mit 15 - 40 cm recht groß und schwer und sieht birnenförmig aus.Das feste Fruchtfleisch der Pomelo erlaubt es nicht, sie auszulöffeln wie etwa eine Kiwi. Sie wird geschält wie eine Apfelsine. Die äußere Schale ist recht dick, weshalb dafür einiger Kraftaufwand erforderlich ist. Unter der Schale sitzt noch eine weitere Haut, die entfernt werden muss. Die Pomelo wird bereits verzehrfertig verkauft. Sie reift nicht nach, wie andere Zitrusfrüchte auch. Die Frucht wird meistens als Frischobst gegessen. Da das Fruchtfleisch auch im reifen Zustand sehr fest ist, tropft es nicht wie eine Apfelsine. Daher wird es sehr gerne als Mahlzeit für zwischendurch verwendet. Wie alle tropischen Früchte ist auch die Pomelo sehr gut zur Gestaltung von Obstsalaten geeignet. Auch taugt das Fruchtfleisch zur Dekoration von kalten Platten usw.Der Geschmack der Pomelo, die man gerade gekauft hat, kann sich von einer anderen Frucht nebenan deutlich unterscheiden. Manche Frucht schmeckt süßer, eine andere herber. Es gibt auch durchaus Früchte, die an dem einen Ende süß und an dem anderen herb schmecken. Es empfiehlt sich also stets vor der Zubereitung eines Obstsalates, die Frucht an beiden Enden zu verkosten, damit der Salat keine falsche Geschmacksnote erhält.