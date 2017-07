Pimpinelle - kräftiges Würzkraut

Bekannt war dieses Küchenkraut eher vor ein paar Jahrzehnten als heute, denn viele wissen mittlerweile mit dem Begriff Pimpinelle überhaut nichts mehr anzufangen. Dabei ist dieses Würzkraut fein, lecker und vor allem sehr gesund. Die Pflanze ist mehrjährig und wächst krautig, sie gehört zur Familie der Doldenblütler und wird zwischen 20 und 100 cm hoch.Am ehesten kennt man es noch in Gegend rund um Frankfurt, was einfach daran liegt, dass Pimpinelle der Klassiker schlechthin ist, wenn es um die Herstellung der bekannten Frankfurter Grünen Sauce geht. Denn da gehört Pimpinelle fast zwingend hinein. Die Blättchen sind zwar eher fein und zart, der Geschmack jedoch ist erstaunlich kräftig, würzig, fast sogar schon leicht bitter. Der Geruch erinnert ganz entfernt an Gurken. Ihren Ursprung hat Pimpinelle zwar in Asien, heute wird sie aber hauptsächlich in Hessen und vor allem im Großraum Frankfurt angebaut, manchmal findet man sie aber auch beim Bio-Bauern oder auf dem Wochenmarkt. Erntezeit ist im Frühjahr, denn dann schmecken die jungen Triebe einfach am besten.Gewaschen werden muss das zarte Kraut übrigens sehr vorsichtig. Noch besser wäre es, die Blättchen nur vorsichtig ins Wasser zu tauchen und danach abzutupfen. Dann werden die Blättchen abgezupft, geschnitten und nach Bedarf ans Essen gegeben. Lange lagern kann man Pimpinelle übrigens nicht. Nach spätestens 2 Tagen fangen die zarten Blättchen bereits an zu welken; sinnvoll ist es daher, sie am besten direkt nach dem Einkauf zuzubereiten. Oder man friert die Blättchen ein und taut sie ganz nach Bedarf wieder portionsweise auf. Trocknen lässt sich Pimpinelle leider auch nicht besonders gut. Mal abgesehen vom Küchenklassiker grüne Sauce passt Pimpinelle auch in diverse Kräuterquarks, in Salatsoßen, in Dips und natürlich auch in Suppen, Salate und zu Eierspeisen.